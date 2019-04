AUSTIN – MotoGP resmi mengumumkan pembatalan sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Amerika Serikat 2019. Hal tersebut terkait guyuran hujan deras dan kilat yang menyambar di Circuit of the Americas (COTA) pada Sabtu 13 April 2019 pagi waktu setempat atau malam WIB.

Pembatalan sesi latihan bebas ketiga tersebut terjadi di semua kelas, mulai dari Moto3 hingga MotoGP. Semula jadwal sesi latihan bebas ketiga kelas MotoGP akan dimulai pada pukul 21.55 WIB. Tetapi karena kondisi cuaca, sesi latihan bebas ketiga pun sempat ditunda hingga akhirnya dibatalkan.

FP3 sessions cancelled, QP subject to weather ⚠️ Lightning has caused further delays with FP3 for all classes now called off, with qualifying schedules subject to weather conditions 🌧️ #AmericasGP 🇺🇸 | 📰 https://t.co/MGSJWrVLxF pic.twitter.com/7VYfxyZ3Ax — MotoGP™ 🇺🇸 (@MotoGP) April 13, 2019

Sementara sesi latihan bebas keempat MotoGP pun ditiadakan dan akan berlanjut ke kualifikasi yang berlangsung pada sore hari waktu setempat. Meski begitu, kualfikasi MotoGP masih akan bergantung pada kondisi cuaca di Austin pada sore hari nanti atau Minggu (14/4/2019) dini hari WIB.

“Hujan deras dan kilat pada Sabtu pagi di MotoGP Amerika Serikat telah membuat sesi latihan bebas ketiga untuk ketiga kelas dibatalkan. Jadwal kualifikasi (MotoGP) pada sore hari masih bergantung pada kondisi cuaca di Austin,” tulis pernyataan MotoGP melalui laman resminya, Minggu (14/4/2019).

Thanks for your patience, y’all. The rain is behind us and we’re ready to get this show on the road. We're reopening the gates as of noon, and track activity resumes with Moto3 qualifying at 12:35PM. — Circuit of The Americas (@COTA) April 13, 2019