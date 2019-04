SANTIAGO DEL ESTERO – Pembalap Tim LCR Honda, Cal Crutchlow, harus menerima hukuman kala mentas di MotoGP Argentina 2019 lantaran dianggap melakukan jump start. Mendapati kondisi ini, Crutchlow pun mengaku sangat kesal. Ia tak terima dengan hukuman tersebut karena tidak merasa melakukan kesalahan apa pun sebelum balapan dimulai.

Race Direction memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada Crutchlow berupa ride through penalty lantaran dinilai melakukan pelanggaran di grid. Dalam rekaman yang diunggah di akun Twitter resmi MotoGP, pembalap asal Inggris itu terlihat melakukan gerakan pada motornya saat lampu tanda balapan dimulai belum padam.

Here is the video from Race Direction showing Crutchlow’s jump start at the #ArgentinaGP



The explanation of how he was penalised for this can be found under article 1.18 section 14 of the rule book (see the tweet below for full description). pic.twitter.com/1zWN2PG0pO— MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) March 31, 2019