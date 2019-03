LAS VEGAS – Dalam beberapa waktu belakangan, dunia UFC dihebohkan dengan kehadiran seorang petarung pendatang baru bernama Ben Askren. Dalam 19 pertarungan yang telah dilaluinya di ajang UFC, Askren selalu berhasil mengakhirinya dengan kemenangan. Tak ayal, kondisi itu membuat Askren diminta bertarung melawan sang juara dunia, Khabib Nurmagomedov.

Askren sendiri sebenarnya adalah seorang atlet gulat telah berkecimpung di dunia pertarungan cukup lama. Akan tetapi, jika berbicara soal pertarungan di dunia UFC, maka Askren terbilang baru. Hal yang membuat nama Askren cepat terkenal adalah karena rekornya bertarungnya yang belum terkalahkan tersebut.

Selain itu, Askren juga seorang berkebangsaan Amerika Serikat (AS). Askren mengungkapkan bahwa banyak orang yang meminta kepadanya untuk bertarung melawan Khabib. Pasalnya, selain karena Khabib adalah pemegang gelar juara dunia, The Eagle juga berasal dari Rusia. Masyarakat disebutnya ingin melihat pertarungan antara AS dengan Rusia, yang selama ini dikenal memiliki hubungan panas.

“AS versus Rusia. Saya tidak menentang Rusia, saya pernah ke sana, saya menyukainya, saya suka para pegulat. Tetapi, orang-orang menyukai Amerika Serikat versus Rusia, sejak Perang Dingin, pertandingan hoki, orang-orang menyukai Amerika Serikat versus Rusia,” terang Askren, menukil dari Russia Today, Jumat (22/3/2019).

“Siapakah saya, hujan yang turun di parade mereka? Jika orang-orang ingin saya melawan Khabib Nurmagomedov dan membawanya ke tanah dan meneriakkan 'Amerika Serikat', itu bukan saya, itu mereka," lanjut Askren.

