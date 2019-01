BOLOGNA – Pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso, mengaku ingin lebih cepat dibandingkan musim lalu pada MotoGP 2019. Meskipun ingin menjadi lebih cepat, tetapi Dovizioso rupanya tidak ingin hal itu memperburuk kondisi ban dalam waktu singkat saat balapan.

Keinginan Lorenzo itu cukup rumit karena kecepatan yang meningkat pasti akan berdampak pada kondisi ban yang semakin memburuk setiap putarannya. Untuk mendapatkan kecepatan maksimal sekaligus menjaga kondisi ban maka Ducati dituntut untuk menemukan pengaturan yang tepat bagi Dovizioso.

“Ini bukan tentang membuat pengaturan yang tidak terlalu sering menggunakan ban belakang karena hal seperti itu tidak ada. Ini tentang membuat pengaturan yang membuat saya cepat dan tidak terlalu sering menggunakan ban,” ungkap Dovizioso, seperti yang dilansir Motorsportmagazine, Selasa (8/1/2019).

Selain ingin mendapatkan pengaturan yang tepat sesuai keinginannya, Dovizioso sejatinya juga harus meningkatkan performanya di musim depan. Pasalnya, kemampuan pembalap asal Italia itu harus diakui masih berada di bahwa Marc Marquez (Repsol Honda).

Hal itu terbukti dalam dua musim terakhir di mana The Baby Alien –julukan Marquez– selalu mengalahkan Dovizioso dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP. Akan tetapi, Dovizioso disinyalir tidak akan bersaing dengan Marquez saja di musim depan, karena ada Jorge Lorenzo juga yang siap unjuk gigi bersama Honda. Tanpa peningkatan yang signifikan maka akan sulit bagi The Little Dragon –julukan Dovizioso– untuk menyaingi Marquez ataupun Lorenzo pada musim depan.

