Valentino Rossi Sabet Gelar Italian Sportsman of The Year

ROMA – Sebagai seorang atlet, Valentino Rossi bisa dibilang sudah berada di usia yang tidak muda lagi. Maklum saja, pasalnya pembalap berjuluk The Doctor itu telah menginjak usia 39 tahun. Kendati begitu, bukan berarti Rossi menjadi sosok yang terlupakan dan ditinggal penggemarnya. Terbukti, pada akhir tahun 2018 ini, Rossi justru menyabet gelar Italian Sportsman of The Year.

Penghargaan tersebut diberikan kepada atlet berkebangsaan Italia yang memiliki follower paling banyak di media sosial. Adapun media sosial yang dimaksud adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Dibandingkan dengan atlet-atlet Italia lainnya, Rossi terbukti memiliki follower yang paling banyak.

Jumlah follower Rossi di Facebook, Twitter, dan Instagram jika digabungkan akan melebihi angka 25 juta follower. Juara dunia MotoGP tujuh kali itu mengungguli atlet-atlet Italia lainnya di media sosial Facebook dan Twitter. Rossi hanya kalah jumlah follower di Instagram. Akan tetapi, hal itu tetap tidak bisa menggeser Rossi di posisi pertama.

Terpilihnya Rossi sebagai Italian Sportsman of The Year sebenarnya sedikit mengagetkan. Pasalnya, di musim kompetisi MotoGp 2018, The Doctor gagal menampilkan performa apik bersama Movistar Yamaha. Rossi bahkan tak mampu memenangkan satu pun balapan. Kendati begitu, para penggemar nyatanya masih mencintai Rossi.

Mengikuti Rossi, sebagai runner-up terdapat nama pesepakbola, Mario Balotelli, sebagai atlet berkebangsaan Italia yang paling banyak follower-nya di media sosial. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh mantan penggawa Juventus, Andrea Pirlo.

(fmh)