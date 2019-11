JAKARTA - Kontingen Indonesia cukup sukses saat tampil di Asian Para Games 2018. Meski sebelumnya hanya dipasang target untuk meraih 16 medali emas atau berada di peringkat enam klasemen perolehan medali, nyatanya wakil Indonesia yang berlaga di pesta olahraga atlet difabel terbesar se-Asia itu mampu melampaui target tersebut.

Hingga hari ketujuh penyelenggaraan, Indonesia telah mengoleksi 24 medali emas, 34 perak, dan 39 perunggu. Pencapaian ini jelas merupakan hal yang sangat positif. Menilik hal tersebut, wajar jika tak sedikit pihak yang memberikan pujian atas apa yang telah diraih atlet-atlet Indonesia di ajang Asian Para Games 2018.

(Sprinter putri Indonesia kuasai podium juara Asian Para Games 2018. Foto: KORAN SINDO)

Berbagai kabar mengenai bonus-bonus atlet peraih medali pun mulai menjadi perbincangan. Seperti diketahui, atlet Indonesia peraih medali di ajang Asian Para Games kali ini disebut-sebut akan menerima bonus yang sama besar dengan atlet peraih medali di ajang Asian Games 2018 Agustus lalu.

Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Jumat (12/10/2018), Menteri Pemuda dan Olahrga (Menpora) Republik Indonesia (RI), Imam Nahrawi mengatakan, atlet peraih medali di ajang ini akan langsung mendapatkan bonus pada esok hari, atau sebelum upacara penutupan Asian Para Games 2018.

BACA JUGA: Jaenal Aripin Tambah Perak Indonesia di Asian Para Games 2018

"Pemerintah telah menyiapkan bonus sebagai bentuk apresiasi untuk para atlet yang telah berjuang dan mengorbankan segalanya demi mengharumkan nama Bangsa Indonesia. Beberapa bonus tersebut yang pertama bonus berupa uang yakni Rp1,5 miliar bagi peraih emas (perorangan), perak Rp500 juta, dan perunggu Rp250 juta. Atlet ganda Rp1 miliar perorang (emas), perak Rp400 juta per orang, perunggu Rp200 juta per orang. Sementara beregu emas Rp750 juta per orang, perak Rp300 juta dan perunggu Rp150 juta per orang," ujar Menpora kepada para pewarta yang juga dihadiri Okezone, Jumat (12/10/2018).

(Sapto Yogo kumandangkan lagu Indonesia Raya di SUGBK. Foto: KORAN SINDO)

"Selain itu juga kita akan berikan bonus pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai atau karyawan BUMN. Ini menjadi kesempatan bagi atlet peraih medali yang memiliki umur di luar syarat undang-undang aparatur sipil negara,"sambungnya.

Selain uang dan pengangkatan sebagai PNS, para atlet peraih medali juga dijanjikan akan dibangunkan rumah oleh kementerian PUPR. Bonus berupa uang sendiri akan langsung diterima atlet pada esok hari atau saat penutupan Asian Para Games 2018.

(Ram)