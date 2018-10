BURIRAM – Tim Ducati melalui Twitter resminya memberikan informasi terakhir mengenai keadaan pembalapnya, Jorge Lorenzo, yang menderita insiden saat melakoni sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Buriram, Jumat (5/10/2018).

Lorenzo dikabarkan menderita memar cuku serius di pergelangan tangan kirinya. Selain itu, ia juga mendapat benturan yang cukup kuat yang mengakibatkan pergelangan kaki kanannya juga mengalami luka memar usai kehilangan kesemimbangan di atas Desmosedici GP18 miliknya.

After a big crash during FP2 @lorenzo99 did an X-ray at Medical Center of @ChangCircuit: he has strong bruising on his left wrist and right ankle but no fractures. Going to Buriram Hospital for a final scan. Update later. #ThaiGP pic.twitter.com/bmE8bMbujm— Ducati Motor (@DucatiMotor) 5 Oktober 2018