JAKARTA - Bagi masyarakat yang sudah tidak sabar menanti perhelatan olahraga disabilitas terbesar se-Asia, ada kabar yang menggembirakan. Tiket pertandingan Asian Para Games 2018 sudah bisa dibeli secara online sejak hari ini, Kamis (4/10/2018) di https://asianparagames2018.loket.com/.

Ada tiket pertandingan 8 cabang olahraga yang dijual yaitu panahan, bulutangkis, balap sepeda, lawn bowl, para atletik, para renang, voli duduk, dan basket kursi roda. Harga tiket dijual mulai Rp25.000.

Selain tiket per cabang olahraga, INAPGOC juga menyediakan tiket terusan harian dimana masyarakat bisa bebas masuk ke setiap arena dan menyaksikan berbagai pertandingan dalam satu hari penuh. Tiket terusan tersebut dibanderol seharga Rp100.000 saja. Sejak dibuka siang tadi, tiket terusan sudah habis diserbu. Untuk 10 cabang olahraga lainnya, pengunjung tidak dikenakan biaya tetapi mengikuti mekanisme ketersediaan kursi atau first come first serve.

Selain menonton berbagai pertandingan, masyarakat juga dapat menikmati zona festival yang tersedia di dalam komplek Gelora Bung Karno dengan beragam kegiatan yang sayang untuk dilewatkan.

Cara pembelian tiket Asian Para Games 2018 sangat mudah. Ketika memasuki halaman website, bisa langsung memilih cabang olahraga yang ingin ditonton. Kemudian, pilih jadwal, kategori, serta jumlah tiket yang diinginkan.

Jadi, jangan tunda lagi. Segera pesan tiket Anda dan jadi saksi sejarah Asian Para Games 2018!

(fmh)