BANGKOK – Aksi unik dilakukan oleh Marc Marquez jelang balapan MotoGP Thailand 2018. Usai berkeliling Ibu Kota Bangkok dengan menggunakan sepeda motor RC213V andalannya, pembalap asal Spanyol itu lantas mencoba mengendarai Tuk Tuk atau alat transportasi khas Thailand yang mirip bajaj.

Dengan memakai motor RC213V, Marquez menyusuri Jalan Ratchadamnoen hingga ke monumen demokrasi. Usai puas mengelilingi rute tersebut, pembalap berusia 25 tahun itu makan siang dengan rider lokal Thailand, Nakarin Atiratphuvapat.

Nah, setelah makan siang, Marquez mencoba mengendarai tuk tuk berkeliling Bangkok. Juara dunia MotoGP empat kali itu pun berbagi pengalamannya saat megemudikan alat transportasi yang mirip dengan bajaj di Ibu Kota Jakarta tersebut.

“Saya merasa banyak guncangan. Saya yakin di Sirkuit Buriram akan merasa lebih baik. Di sini sangat macet, lalu banyak orang di jalanan, sangat gila,” ujar Marc Marquez dalam video yang disebar akun Twitter resmi MotoGP, Kamis (4/10/2018).

“Latihan yang bagus,” tutup pembalap asal Cervera itu.

Jump onboard with @marcmarquez93 as the #MotoGP Champ takes a tuk tuk for a spin around the streets of Bangkok! 🇹🇭😆#ThaiGP 🏁 pic.twitter.com/gTV6uIipP3— MotoGP™🇹🇭🏁 (@MotoGP) October 3, 2018