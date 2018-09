JAKARTA – Sebanyak 13.000 peserta meramaikan acara The Color Run yang dihelat di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (16/9/2018). Ini merupakan kelima kalinya acara The Color Run dilangsungkan di Jakarta. Ada pun tema yang diusung pada The Color Run kali ini adalah Hero Tour.

Tema Hero Tour ini mengajak para peserta untuk menjadi pahlawan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Hal ini tentunya tanpa menghilangkan tujuan utama dari diadakannya The Color Run yakni untuk memulai gaya hidup sehat dengan berolahraga, seperti berlari.

Acara berlangsung meriah dan menyenangkan karena sembari berlari, para pesarta turut mewarnai Jakarta dengan serbuk warna-warni. Acara The Color Run ini sendiri dipersembahkan oleh CIMB Niaga. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Tigor M Siahaan, menjelaskan bahwa digelarnya The Color Run ini membuktikan kalau memulai hidup sehat bisa dilakukan secara menyenangkan.

“Kami sangat antusias dapat menyelenggarakan kembali The Color Run untuk yang kelima kalinya. Kegiatan ini tidak sebatas pada lari 5 kilometer yang menyenangkan, tapi lebih dari itu. Dengan menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga dan menularkan semangat serta energi positif tersebut kepada orang lain, semua orang dapat menjadi pahlawan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar,” ujar Tigor di Gelora Bung Karno, Minggu (16/9/2018).

“The Color Run adalah tentang gaya hidup sehat penuh kegembiraan dan berangkat dari keyakinan bahwa setiap orang bisa mengejar mimpi,” lanjut Tigor.

