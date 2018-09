MISANO – Romano Fenati akhirnya angkat bicara mengenai aksi kontroversi yang dilakukannya ketika melakoni lanjutan kejuaraan dunia Moto2 musim 2018 seri San Marino. Fenati mengaku sangat menyesal telah melakukan aksi tidak terpuji tersebut.

Sebagaimana diketahui, nama Fenati memang sedang menjadi pembicaraan seusai menjalani balapan di Moto2 seri San Marino pada akhir pekan kemarin. Ya, Fenati dengan sengaja menarik tuas rem lawannya, Stefano Manzi. Karena hal itu, Fenati pun harus dihukum dua kali larangan tampil di Moto2 2018.

Fenati penalty: Italian suspended from two Grands Prix



The #Moto2 rider will not take part at Aragon or Buriram following Misano incident, Manzi also penalised #MotoGP | #SanMarinoGP 📰 https://t.co/DccVImFKfz pic.twitter.com/1XLAvaNj0y— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 9, 2018