HOCKENHEIM – Pembalap Tim Scuderia Ferarri, Sebastian Vettel, berhak meraih pole position usai berhasil menjadi yang tercepat kala melakoni sesi kualifikasi Formula One (F1) GP Jerman, di Sirkuit Hockenheimring, Sabtu (21/7/2018) malam WIB. Dalam sesi itu, Vettel berhasil membuat rekor baru di sirkuit tersebut dengan mencatatkan waktu tercepat, yakni 1 menit 11,212 detik.

Tentu hasil tersebut sangat berarti bagi Vettel. Bagaimana tidak, selain mendapatkan posisi terbaik untuk balapan sesungguhnya pada Minggu 22 Juli 2018 nanti, Vettel berhasil menampilkan performa terbaiknya di negara tempat dirinya dilahirkan.

Thumbs up from the #GermanGP pole sitter 👍 pic.twitter.com/cTGuWKCvmf— Formula 1 (@F1) July 21, 2018