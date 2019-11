JAKARTA – Pegolf asal Afrika Selatan, Justin Harding, menjadi juara di final turnamen golf Bank BRI Indonesia Open 2018 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (15/7/2018). Haeding mencetak 71 pukulan atau 1 di bawah par. Hasil tersebut mengantarnya menjadi juara di turnamen berhadiah USD500 ribu ini. Total, ia mengumpulkan 270 pukulan atau 18 di bawah par.

“Permainan hari ini sangat berat. Rough-nya sangat sulit dan tidak mudah mengontrol bola di green. Saya sangat gembira dengan kemenangan ini. Saya tidak menyangka bisa menjadi juara, apalagi dengan udara yang sangat panas,” kata Justin yang berhak mendapatkan hadiah uang sebesar USD90 ribu sebagai juara. Secara istimewa, trofi kemenangan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI),Jusuf Kalla, yang hadir menyaksikan secara langsung turnamen ini.

“Saya mengucapkan selamat kepada juara. Indonesia Open ini sangat penting karena satu bulan lagi kita akan menghadapi Asian Games. Kesempatan ini bagus untuk memberikan pengalaman kepada para pegolf kita. Golf itu mahal, tapi lapangan golf dapat mempekerjakan ribuan orang dan baik untuk penghijauan,” kata Jusuf Kalla saat memberikan kata sambutan.

(Foto: PB PGI)

Perjuangan Justin tidak mudah untuk menjadi juara. Selain harus menjaga strategi permainan, udara panas menjadi salah satu beban lain yang harus dihadapinya. Dia berusaha keras untuk tidak dehidrasi. Justin membuat tiga birdie di hole 12,16, dan 18. Dua bogey terjadi di hole 7 dan 8.

Pegolf Zimbabwe, Scott Vincent, tetap bertahan di posisi runner-up hanya dengan selisih satu pukulan. Chapchai Nirat ties dengan Sihwan Kim menyusul di posisi berikutnya dengan 16 di bawah par. Pegolf asal India yang pernah dua kali menjadi juara Indonesia Open, Gaganjeet Bhullar harus puas di posisi keempat dengan hasil 15 di bawah par.

Almay Rayhan Juara Amatir

Almay Rayhan, salah satu pegolf yang akan memperkuat tim nasional Indonesia menjadi lowest amateur di Bank BRI Indonesia Open 2018. Almay mengungguli dua rekan satu timnya, Kevin Caesario Akbar dan Naraajie Emeral Ramadhan Putra.

Almay ties dengan dua pegolf pro, Lyle Rowe dan Poom Saksansin. Mereka masing-masing mencetak 285 pukulan atau 3 di bawah par.

“Hari ini permainan saya up and down. Ini bukan hasil terbaik saya, tapi saya dan timnas ingin peak-nya di Asian Games. Hasil di Indonesia Open ini akan menjadi evaluasi saya dan tim,” jelas Almay. Pemain yang start di hole 10 ini dapat meningkatkan permainannya di sembilan hole terakhir. Dia mencetak birdie di hole 9, 10, 14, dan 15. Sebelumnya membuat bogey di hole 3, 4, dan 13.

Kevin dan Naraajie ties dengan Jyoti Randhawa menempati peringkat ke-50. Mereka masing-masing membukukan 286 pukulan atau 2 di bawah par. Pada pertandingan hari terakhir, Kevin mencetak 71 pukulan atau 1 di bawah par, sedangkan Naraajie 74 pukulan atau 2 di bawah par.

(Foto: PB PGI)

Melihat hasil ketiga pemain ini, Ketua Umum PB PGI, Murdaya Po, makin optimistis dengan para pemainnya di Asian Games.

“Saya senang sekali melihat para pemain amatir kita bisa bermain under. Menurut beberapa pemain pro yang bermain satu flight dengan mereka di Indonesia Open ini, para amatir kita hanya perlu menambah pengalaman saja. Selama ini kita melatih mereka dengan dua pelatih yang berstandar internasional, yaitu David Milne dan Lawrie Montague. Kita juga mengajarkan disiplin, menjaga nutrisi, dan memberikan fasilitas tempat tinggal yang baik,” ujar Murdaya.

Turnamen golf Bank BRI Indonesia Open 2018 disponsori oleh Bank BRI dan sembilan co-sponsor, yaitu PLN, Pertamina, TELKOM Indonesia, Batik Air, WIKA, BRILife, BRIAgro, BRISyariah, dan BRINS. Bank BRI sudah menjadi title sponsor pada tahun 2016 dan tahun lalu juga menjadi salah satu satu presenting sponsor.