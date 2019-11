JAKARTA – Tiga pegolf amatir yang akan memperkuat tim nasional Indonesia pada Asian Games lolos cut-off di turnamen golf pro Indonesia Open 2018. Mereka adalah Kevin Caesario Akbar, Naraajie Emerald Ramadhan Putra, dan Almay Rayhan.

Kevin bermain stabil di hari kedua, Jumat (13/7). Seperti di hari pertama dia mencetak 71 pukulan atau 1 di bawah par. Dengan 142 pukulan atau 2 di par, Kevin menjadi pegolf Indonesia yang mencetak hasil terbaik selama dua hari ini.

“Ada dua hole yang cukup menakutkan untuk saya di lapangan ini, yaitu hole 10 dan 16. Fairway-nya sempit dan kalau anginnya melawan saya harus pake driver di situ. Untungnya selama dua hari saya bisa par di dua hole itu, “ kata Kevin.

Menurutnya, bermain di turnamen pro ini membuatnya mendapat banyak pelajaran. Di hari kedua, Kevin bermain satu flight dengan dua pemain pro asing, yaitu Kevin Lee (Korea Selatan) dan Jarryd Felton (Australia).

Baca juga Presiden Jokowi: Kemenangan Zohri Bisa Jadi Modal untuk Asian Games 2018

“Cara pemain pro itu beda banget. Saya lihat Kevin Lee sangat percaya diri. Walaupun fairway-nya sempit, dia tidak ganti klub tetap pakai driver. Sorot mata nya kelihatan sangat yakin. Itu kekuatan dia dan banyak menguntungkan. Saya masih harus banyak belajar. Kalau saya sudah punya kepercayaan diri seperti dia, pasti akan lebih baik. Saya butuh waktu untuk menjadi lebih baik,” kata Kevin. Dalam turnamen ini, Kevin didampingi ayahnya sendiri, Yudi mahriadi. Dia optimis bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik di Asian Games yang akan diselenggarakan bulan depan.

Kehadiran sang ayah membuat Kevin merasa lebih nyaman. “Papa tidak ikut campur dalam menentukan strategi permainan, tapi dia sangat mendukung secara mental. Saat pukulan saya kurang baik, papa selalu memberi semangat,” jelas Kevin yang sejak tahun 2012 dilatih oleh David Milne dan Lawrie Montague dari Australia.

Ketua Umum PB PGI Murdaya Po merasa gembira melihat penampilan para pemain timnas ini. Namun, dia mengingatkan agar seluruh pemain timnas Indonesia tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga bisa bermain jauh lebih baik di Asian Games nanti.

Di hari kedua ini, Natipong Srithong (Thailand) dan Justin Harding (Afrika Selatan) memimpin klasemen sementara. Kedua pemain ini masing-masing mengumpulkan 133 pukulan atau 11 di bawah par.

Namun, perjalanan mereka untuk menjadi juara masih panjang. Masih ada dua hari untuk memperebutkan gelar juara di turnamen berhadiah US$ 500 ribu ini. Masih banyak pemain yang berkesempatan memperebutkan US$ 90 ribu sebagai hadiah pertama.

Matthew Millar menempati posisi berikutnya dengan selisih satu pukulan. Diikuti Scott Vincent yang ties dengan Udayan Mane, Khalin Joshi dan Rattanon Wannasrichan yang masing-masing mengumpulkan 135 pukulan atau 9 di bawah par.

George Gandranata menjadi salah satu dari dua pegolf pro Indonesia yang lolos cut off. Dia mengumpulkan 144 pukulan atau even par, ties dengan sembilan pemain lainnya, termasuk Naraajie dan Almay. Pegolf pro lainnya, Jordan Irawan menempati batas cutt off dengan total pukulan 143 atau 1 di atas par.

“Saya harus bermain lebih sabar lagi dan benar-benar harus mengikuti rencana permainan. Tee shot harus akurat dan short game harus tajam,” kata George saat ditanya tentang strategi yang akan dilakukan di pertandigan dua hari terakhir.

(fmh)