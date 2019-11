LOS ANGELES – Pertandingan ulang (rematch) antara Gennady Golovkin vs Saul "Canelo" Alvarez akan berlangsung pada Sabtu 15 September 2018 malam waktu Amerika Serikat. Oscar De La Hoya selaku CEO Golden Boy Promotion mengumumkan bahwa kedua bintang telah menyetujui pertandingan tersebut.

Dikutip dari akun Twitter pribadi De la Hoya, petinju yang pernah meraih medali emas Olimpiade 1992 di Barcelona itu, mengatakan senang bisa kembali mempertemukan kedua petinju tersebut.

“Saya senang dengan informasi ini. Pertandingan akan berlangsung 15 September!!!” ujar De La Hoya dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (14/6/2018).

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe