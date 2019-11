PALEMBANG - Provinsi Sumatera Selatan juga menyiapkan upacara pembukaan (opening) Asian Games versi daerah yang lebih mengedepankan konten lokal untuk menandai dimulainya ajang tersebut. Wakil Direktur Promosi Look of the Game and City Beatification INASGOC, Nirmala Dewi, mengatakan bahwa upacara pembukaan di Palembang nantinya akan serentak dengan acara di Jakarta.

"Nanti akan ada video conference dengan acara di Palembang. Pada prinsipnya, acara ini digelar tak lain karena ingin merasakan kegembiraan yang sama seperti upacara pembukaan di Jakarta," kata Nirmala, di Palembang, Minggu 27 Mei 2018.

(Asian Games. Foto: Antara)

Terkait konsep acara, ia mengatakan beberapa konten akan sama dengan acara pembukaan Asian Games di Jakarta seperti pengibaran bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi, ada konten khusus milik daerah seperti tarian-tarian khas Sumatera Selatan.

Untuk itu, acara yang akan dihelat di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring itu juga akan menyediakan panggung berukuran besar untuk digunakan artis dan penari. Setidaknya, 3.000 atlet akan menghadiri acara tersebut.

"Di Jakarta ada artis, di Palembang juga ada. Insya Allah, artisnya tidak kalah top," kata dia.

Mengenai biaya penyelenggaraan acara tersebut, Nirmala mengatakan sudah dianggarkan panitia pusat. Tetapi, ia memastikan jumlahnya tidak sebanyak acara pembukaan di Jakarta. Meski demikian, Nirmala menjamin acara versi daerah ini bakal meriah karena lokasi yang berada langsung di jantung Jakabaring Sport City.

(Asian Games. Foto: Okezone/Arif Julianto)

"Akan ada permainan lampu dan juga kembang api, sehingga acara yang di Palembang akan memberikan nuansa berbeda karena digelar bukan di dalam stadion," ujar dia.

Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar 13 cabang olahraga yang diikuti sekira 10 ribu atlet dan ofisial.

(Ram)