PALEMBANG – Sebanyak 2.018 orang bakal mengikuti kegiatan Parade Asian Games XVIII di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (13/5/2018). Parade ini diadakan untuk menyemarakkan sosialisasi Asian Games XVIII kepada masyarakat.

Wakil Direktur Promosi ‘Look of the Game and City Beatification’ INASGOC, Nirmala Dewi, mengatakan kegiatan ini juga serentak digelar di Jakarta dan kota lainnya yang juga dipercaya menggelar Asian Games.

"Kami sengaja mengajak 2.018 orang karena menyesuaikan dengan tahun penyelenggaraan Asian Games. Tahun ini demikian spesial karena bakal ada 15 orang tamu negara baik atlet maupun ofisial yang akan mengunjungi Palembang selaku tuan rumah," kata Nirmala, di Palembang, Sabtu 12 Mei 2018.

BACA JUGA: Menpora Pakai Kaos "Avengers" Asian Games

Ia mengatakan parade ini akan melibatkan berbagai komunitas di masyarakat, siswa sekolah, PNS, TNI, Polri, dan lainnya. Melalui parade dengan beragam kostum ini, Asian Games yang rencananya akan digelar pada 18 Agustus-2 September 2018 ini diharapkan akan semakin dikenal masyarakat. Apalagi, kegiatan ini digelar pada 100 hari menjelang Asian Games.

"Seperti diketahui bahwa Presiden Jowo Widodo (Jokowi) mengharapkan Asian Games lebih dipromosikan lagi. Oleh karena itu, melalui ajang Parade Asian Games ini, diharapkan masyarakat dapat benar-benar merasa bahwa mereka bakal menjadi tuan rumah," ujar Nirmala.

Sebanyak 13 cabang olahraga Asian Games akan dipertandingkan di Palembang. Palembang sendiri terus melakukan persiapan sejak ditetapkan menjadi kota perhelatan Asian Games XVIII pada September 2014. Saat ini, Palembang masih merampungkan pekerjaan pembangunan infrastruktur dan perenovasian sejumlah venue. Khusus untuk light rail transit (LRT) ditargetkan selesai pada Juni 2018. Menurut Nirmala, target utama dari promosi Asian Games ini tak lain agar masyarakat memiliki kesiapan sebagai tuan rumah. "Jika sudah tahu apa itu Asian Games, tentunya masyarakat dapat menyiapkan diri setidaknya mereka paham untuk menjadi tuan rumah yang baik," tutur Dewi. BACA JUGA: Menpora Yakin Asian Games 2018 Berjalan Aman Parade Asian Games kali ini akan diramaikan sejumlah artis. Selain itu, panitia penyelenggara juga menyediakan hadiah untuk kostum dan atraksi terbaik. Untuk rutenya, parade ini akan dimulai dari simpang empat Gedung DPR, Jalan Kapten A Rivai, hingga Kambang Iwak Park dengan jadwal acara mulai pukul 06.30 WIB hingga 12.00 WIB.