AUSTIN – Sesi latihan bebas empat MotoGP Amerika Serikat di Circuit of the Americas (COTA) telah usai dilaksanakan. Lagi-lagi pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan terakhir tersebut. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mencatatkan waktu 2 menit 4,686 detik. Lebih lama ketimbang hasil yang ia dapatkan saat sesi latihan bebas ketiga, yakni 2 menit 4,608 detik.

Kendati demikian, Marquez semakin membuktikan bahwa COTA merupakan salah satu lintasan balap yang sangat dikuasai oleh pembalap berpaspor Spanyol itu. Apalagi, Marquez sudah memenangkan lima kali balapan secara beruntun di Negeri Paman Sam tersebut.

Sementara itu, dua pembalap Movistar Yamaha, yakni Valentino Rossi dan Maverick Vinales, kembali berada di posisi terdepan di sesi latihan terakhir tersebut. Sebelumnya, kedua pembalap Yamaha itu sempat terpental dari posisi lima besar. Vinales sendiri memiliki catatan waktu 2 menit 4,738 detik sehingga berada di urutan kedua. Sementara Rossi, menempati posisi ketiga dengan waktu 2 menit 5,123 detik.

(Marc Marquez dan Tito Rabat. Foto: MotoGP)



Sedangkan di posisi keempat, ditempati oleh rider Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, yang mengemas waktu 2 menit 5,331 detik. Posisi tersebut sama dengan apa yang ia capai saat melakoni seri latihan bebas ketiga.

Selanjutnya, untuk urutan kelima dihuni oleh juara MotoGP Argentina 2018, Cal Crutchlow. Pembalap LCR Honda itu lagi-lagi menampilkan performa yang konsisten lantaran selalu berada di posisi lima besar dari empat sesi latihan bebas MotoGP 2018 yang sudah dilaksanakan tersebut.

Berbeda dengan hasil yang didapatkan Marquez, pembalap Repsol Honda lainnya, yakni Dani Pedrosa tampaknya masih sedikit kesusahan untuk mengeluarkan performa terbaiknya di sesi latihan bebas keempat ini. Pasalnya, Pedrosa berada di urutan ke-16 dan terpaut 1,838 detik dari Marquez.

Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas keempat MotoGP Amerika Serikat 2018:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 04.686s [Lap 4/12] 338km/h (Top Speed)

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 04.738s +0.052s [11/13] 339k

3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 05.123s +0.437s [10/12] 335k

4. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.331s +0.645s [12/12] 330k

5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.605s +0.919s [6/13] 346k

6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 2m 05.628s +0.942s [9/11] 338k

7. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 2m 05.830s +1.144s [4/7] 335k

8. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.882s +1.196s [12/13] 334k

9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 05.885s +1.199s [9/11] 330k

10. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 06.125s +1.439s [10/12] 339k

11. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 06.265s +1.579s [10/10] 336k

12. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 06.375s +1.689s [10/11] 332k

13. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 06.409s +1.723s [5/11] 332k

14. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 06.493s +1.807s [10/12] 331k

15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 06.505s +1.819s [4/10] 337k

16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 06.524s +1.838s [4/11] 342k

17. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 06.586s +1.900s [6/12] 333k

18. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 06.649s +1.963s [12/13] 335k

19. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 2m 06.705s +2.019s [4/12] 338k

20. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 06.725s +2.039s [9/11] 326k

21. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 2m 06.855s +2.169s [14/14] 334k

22. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 06.988s +2.302s [11/12] 331k

23. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 2m 07.327s +2.641s [10/11] 332k

24. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 07.836s +3.150s [8/9] 331k

(fmh)