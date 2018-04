AUSTIN – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, mengaku tidak terlalu memikirkan masalahnya dengan rider Repsol Honda, yakni Marc Marquez, akan berlanjut atau tidak. Menurut pembalap berjuluk The Doctor itu, ia lebih memilih untuk memikirkan balapan selanjutnya yang akan dilaksanakan di Circuit of the Americas (COTA), Amerika Serikat, Senin 23 April 2018 dini hari WIB.

Insiden antara Rossi dan Marquez menjelang balapan seri Amerika Serikat memang masih hangat dibicarakan oleh para penikmat MotoGP. Pasalnya, dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina itu, Rossi harus menanggung kerugian yang cukup besar karena ulah mengendara Marquez yang terlalu liar.

Alhasil, Rossi terjatuh dari motornya karena disenggol oleh The Baby Alien –julukan Marquez– ketika balapan memasuki lap ke-20. Meskipun The Baby Alien sudah meminta maaf ketika menjatuhkan Rossi, namun The Doctor tetap tidak menerima perilaku yang sudah ditunjukkan Marquez tersebut.

(Rossi saat hadiri konferensi pers jelang GP Amerika Serikat. Foto: MotoGP)



Rossi pun bersusah payah agar dapat mencapai garis finis dan harus puas berada di urutan ke-19. Kendati demikian, Rossi mengaku tidak terlalu memikirkan apakah permasalahan tersebut akan berlanjut di COTA atau tidak. Menurut pembalap berpaspor Italia itu, ia lebih mementingkan bagaimana caranya agar keluar sebagai pemenang di balapan tersebut.

“Sejujurnya, saya tidak terlalu tahu (terkait masa depan permasalahannya dengan Marquez). Satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah mengenai masa depan dan tentang balapan akhir pekan ini,” ucap Rossi, dikutip dari Crash, Jumat (20/4/2018).

“Saya pikir sangat penting untuk kembali fokus ke lintasan balap dan mengendarai motor saya. Mencoba untuk memperlihatkan kemampuan semaksimal mungkin dan bekerja keras dengan tim,” tambah pembalap berusia 39 tahun itu.

(Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi. Foto: MotoGP)

Usai tidak membawa poin sama sekali kala melakoni seri Argentina, lantas membuat Rossi ingin tampil sebagai pemenang di balapan selanjutnya. Hal tersebut tentu diperlukan agar The Doctor dapat terus bersaing untuk meraih gelar juara MotoGP 2018.

Akan tetapi, keinginan Rossi untuk menjadi yang teratas pada podium di seri Amerika Serikat tampaknya agak sedikit sulit. Sebagaimana diketahui, Marquez sudah meraih kemenangan lima kali secara beruntun dalam kompetisi yang diselenggarakan di Negeri Paman Sam tersebut. Meski begitu, Rossi tetap optimis dapat meraih hasil yang maksimal.

“Sebenarnya, saya sangat senang berada di sini (GP Amerika Serikat) karena lintasan ini sangatlah sulit. Jadi, Anda memiliki banyak tugas yang harus dipersiapkan. Lintasan tersebut sangat panjang dan memiliki banyak sekali tikungan. Kami harus memikirkan hal tersebut. Kami harus bekerja semaksimal mungkin,” tutup Rossi.

