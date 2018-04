AALST – Marc Marquez tidak hanya dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP saja, namun ia juga dikenal sebagai publik figure yang kerap kali menjadi perhatian banyak masyarakat. Mungkin, alasan itulah yang membuat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk anak-anak, UNICEF, menggandeng Marquez untuk menjadikannya sebagai salah satu duta lembaga tersebut.

Disela-sela persiapannya untuk menghadapi seri ketiga MotoGP 2018 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), The Baby Alien –julukan Marquez– kini tengah disibukkan untuk mendatangani sebuah acara yang diselenggarakan oleh UNICEF di Brasil yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan.

Menurut Marquez, ia dapat pengalaman banyak ketika menjalani acara tersebut. Baginya, acara tersebut sangat penting untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan sejak dini. Terlebih lagi, Marquez menilai pendidikan adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan.

“Saya sangat senang mengetahui sekolah ini sudah bertahun-tahun mengajar anak-anak kecil di sini. Saya pun juga senang karena dapat menghabiskan waktu bersama murid-murid tersebut,” ucap Marquez, mengutip dari Tuttomotoriweb, Rabu (18/4/2018).

“Tentu saja pendidikan adalah kunci penting bagi anak-anak untuk menjalani hidup. Saya pun merasa senang karena melihat hal tersebut secara langsung. Semua anak-anak di dunia harus memiliki kesempatan dan menerima pendidikan yang memadai,” tambah pembalap berpaspor Spanyol itu.

Tidak hanya senang karena menjadi bagian dalam program UNICEF, Marquez pun menyebut pendidikan adalah sarana yang tepat untuk meraih mimpi anak-anak tersebut. The Little Alien menyamakan pendidikan seperti motor. Hal itu ia utarakan lantaran motornya pun dijadikan sarananya untuk meraih mimpi gelar juara dunia.

“Sangat penting bagi saya bahwa anak-anak tersebut dapat pergi ke sekolah. Mereka dapat belajar dan bersenang-senang di sana. Pendidikan adalah sarana terbaik bagi setiap anak-anak untuk meraih mimpi, sama seperti saya dengan motor Honda saya,” tambah pembalap berusia 25 tahun itu.

