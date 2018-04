BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, harus menelan hasil yang kurang memuaskan di MotoGP Argentina 2018. Dovizioso tak dapat meraih podium. Dirinya hanya dapat bertengger di posisi keenam dengan catatan waktu 40 menit 58,875 detik.

Dovizioso pun bertekad memperbaiki penampilannya di seri ketiga MotoGP 2018 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga asanya meraih gelar juara dunia pada musim ini.

Karena itu, perbaikan pun siap dilakukan Dovizioso sebelum perhelatan MotoGP Amerika Serikat resmi digelar pada Senin 23 April 2018 dini hari WIB. Dirinya meminta kru tim Ducati Corse membantunya mempersiapkan kendaraannya sebaik mungkin.

Meski siap melakukan berbagai persiapan, Dovizioso mengaku tak yakin bisa tampil impresif di MotoGP Amerika Serikat 2018. Sebab, The Little Dragon –julukan Dovizioso– menilai kendaraan Ducati tak cocok dengan kondisi Circuit of the Americas.

Dengan kondisi ini, penampilan yang apik pun sulit ditunjukkan Dovizioso. Pembalap asal Italia itu harus bekerja keras untuk meraih hasil yang gemilang di MotoGP Amerika Serikat. Jika tidak, hasil di MotoGP Argentina akan terulang.

“Kami tampil sangat negatif di Argentina karena tidak dapat melaju cepat. Itu menegaskan bahwa kami terus memiliki kerugian pada jenis rute ini. Tentu saja, itu jadi hal yang buruk, karena ada banyak pembalap yang dapat tampil cepat,” ujar Dovizioso, sebagaimana dikutip dari Speedweek, Jumat (13/4/2018).

“Jika Anda tidak kompetitif, Anda akan kehilangan banyak poin. Kami tahu di mana kami perlu meningkatkan. Tetapi kami juga tak yakin peningkatan ini dapat bekerja dengan baik. Pasalnya, Austin juga jalur yang sulit bagi kami," lanjut rekan setim Jorge Lorenzo tersebut.

Meski begitu, Dovizioso tetap akan berusaha memberikan penampilan yang gemilang. Dia harus menjaga peluangnya untuk meraih gelar juara pada musim ini. Sebab, kini, Dovizioso bertengger di posisi kedua klasemen sementara pembalap MotoGP 2018 dengan torehan 35 poin.

