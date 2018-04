JAKARTA – Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) hingga saat ini masih mencari komposisi terbaik untuk tim inti yang akan diturunkan dalam turnamen bulu tangkis Piala Thomas dan Uber yang dilangsungkan di Bangkok, Thailand, 20-27 Mei 2018.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti sendiri hari ini membuka daftar nama-nama atlet yang dinominasikan menjadi tim Piala Thomas Indonesia menduduki unggulan ketiga dan tim Uber yang ada di unggulan ketujuh.

"Kami membuka kesempatan bagi semua untuk menjadi bagian tim Piala Thomas dan Uber, yang penting pokoknya untuk Indonesia," kata Susy dalam keterangan PP PBSI yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sebanyak empat atlet tunggal dan enam atlet ganda (tiga pasangan) akan masuk ke dalam daftar tim inti Piala Thomas dan Uber 2018 yang bakal diumumkan dalam waktu dekat.

Dari 32 atlet yang masuk nominasi, akan dipilih 20 atlet untuk mengisi 10 slot tim Piala Thomas dan 10 slot tim Piala Uber. Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) menetapkan tanggal 6 Mei 2018 sebagai hari terakhir penyerahan nama-nama tim inti Piala Thomas dan Uber 2018.

Program persiapan jelang Piala Thomas dan Uber juga telah dijalankan, terutama mereka yang tak mengikuti kejuaraan Asia 2018 di Wuhan, China.

Rencana pelaksanaan sesi team building pun diungkapkan Susy, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kebersamaan tim jelang keberangkatan pada pertengahan Mei mendatang.

"Kemungkinan akan ada sesi untuk team building, nanti akan dilihat dan disesuaikan lagi dengan jadwal dan program latihan atlet-atlet," tutur Susy.

Adapun nominasi Tim Piala Thomas dan Uber 2018 adalah: Tim Thomas Tunggal: Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Tommy Sugiarto, Ihsan Maulana Mustofa, Firman Abdul Kholik, Sony Dwi Kuncoro Ganda: Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Berry Angriawan, Hardianto Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira, Ade Yusuf Santoso, Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, Angga Pratama, Rian Agung Saputro Tim Uber Tunggal: Fitriani, Hanna Ramadini, Gregoria Mariska Tunjung, Dinar Dyah Ayustine, Ruselli Hartawan Ganda: Greysia Polii, Apriyani Rahayu, Ni Ketut Mahadewi Istarani, Anggia Shitta Awanda, Della Destiara Haris, Rizki Amelia Pradipta, Nitya Krishinda Maheswari, Yulfira Barkah, Rosyita Eka Putri Sari.

Sementara jadwal pertandingan Piala Thomas dan Uber 2018 adalah: Penyisihan Grup Minggu, 20 Mei 2018 Piala Thomas Grup B 09.00 WIB Indonesia vs Kanada Senin, 21 Mei 2018 Piala Uber Grup D 14.00 WIB Indonesia vs Malaysia Selasa, 22 Mei 2018 Piala Uber Grup D 09.00 WIB Indonesia vs Perancis Piala Thomas Grup B 19.00 WIB Indonesia vs Thailand Rabu, 23 Mei 2018 Piala Uber Grup D 09.00 WIB Indonesia vs Tiongkok Piala Thomas Grup B Indonesia vs Korea Fase Gugur Kamis, 24 Mei 2018 09.00, 14.00 dan 19.00 WIB Perempat Final Piala Thomas dan Uber Jumat, 25 Mei 2018 12.00 WIB Semifinal Piala Uber 18.00 WIB Semifinal Piala Thomas Sabtu, 26 Mei 2018 13.00 WIB Final Piala Uber Minggu, 27 Mei 2018 13.00 WIB Final Piala Thomas Ridwan Chaidir

