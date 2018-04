JAKARTA - Kejuaraan Indonesia Down Hill (IDH) Urban di kawasan New Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu menjadi pembuka kompetisi balap sepeda downhill bergengsi di Indonesia dan pada musim 2018.

Direktur 76 IDH, Parama Nugoro dalam keterangan resmi yang diterima media di Jakarta mengatakan Urban IDH merupakan versi ringan dari down hill yang selama ini dikenal di masyarakat dan pelaksanaannya di kawasan Perumahan atau tempat wisata.

"Urban down hill itu lebih ke lightdownhill, versi ringan dari olahraga down hill. Sama-sama mencari pembalap tercepat sampai ke finish, tapi Urban Down hill diadakan di tempat yang lebih mudah dijangkau, tujuannya untuk memperkenalkan down hill ke penggemar sepeda gunung (MTB)," katanya.

Pria yang akrab dipanggil Nunung ini menjelaskan tingkat kesulitan trek juga dibuat lebih ringan, dengan tantangan yang tidak terlalu sulit tapi tetap memberi peluang pada pembalap untuk menampilkan aksi terbaiknya. Hal ini sengaja dilakukanuntuk menstimulasi partisipasi rider pemula. "Harapannya memang mereka yang tertarik dan baru saja menekuni sepeda gunung berani mencoba dan merasakan down hill," ucapnya, menambahkan.

Karena disebut sebagai versi ringan, trek di kejuaraan urban down hill dibuat lebih pendek. Jika biasanya panjang trek adalah minimal dua kilometer untuk down hill reguler maka trek urban down hill rata-rata panjangnya hanya satu kilometer.

Pada Urban Down Hill, kata Nunung, para pembalap tidak perlu memacu sepeda dengan spesifikasi khusus down hill. Mereka bisa menggunakan sepeda jenis all mountain (AM) ataupun freeride (FR) yang masih memiliki jarak kerja suspensi yang cukup panjang.

Meski demikian, untuk urusan keselamatan pihaknya mengaku tidak ada kompromi. Para pembalap tetap harus mengenakan perlengkapan safety lengkap mulai dari helm full face, pelindung lutut dan siku, hingga pelindung badan dan leher.

"Karena ini versi ringan, kami ingin lebih memperkenalkan down hill sehingga kami buat treknya lebih menyenangkan meski tetap ada unsur memacu adrenalinnya. Seperti di New Selo ini, trek dibuat dengan rintangan yang sebenarnya tidak mudah, tapi asyik," ujar pria yang juga Kabid Perlombaan PB ISSI itu.

(lsk)