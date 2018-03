BRAKLEY – Tim Mercedes hampir menyelesaikan kontrak baru Lewis Hamilton untuk memperpanjang karier The Boss –julukan Hamitlon– di Formula One (F1) bersama The Silver Arrows –julukan Mercedes. Hal tersebut disampaikan langsung Bos Tim Mercedes, Toto Wolff perihal kontrak baru tersebut.

Juara dunia F1 empat kali itu telah memasuki tahun terakhirnya bersama Mercedes pada akhir musim ini. Tetapi Hamilton hampir dipastikan akan terus melanjutkan kemitraannya dengan Mercedes yang sudah dimulai sejak 2013.

Baik Hamilton dan tim telah menyatakan keyakinan mereka untuk terus melanjutkan kerja sama di kejuaraan F1. Maka, kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari Mercedes untuk melakukan penandatanganan bersama pembalap berpaspor Inggris itu.

Baca juga Hamilton Akui Butuh Bantuan Bottas untuk Arungi Persaingan F1 2018

Wolff pun menyatakan sudah membicarakan hal ini dengan staffnya sejak lama. Bahkan ia berjanji untuk mengumumkan penandatanganan resmi Hamilton dalam waktu dekat. Sebab keputusan sejatinya sudah dibuat sejak awal musim 2018.

“Kami telah membahasnya pada musim dingin dan kami agak meninggalkannya. Tapi kami sudah mengambil langkah pada Januari dan diskusinya berjalan dengan cara yang benar,” ungkap Wolff, seperti dilansir dari Crash, Sabtu (31/3/2018).

“Kami akan menyelesaikan topik terakhir, dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa itu (perpanjangan kontrak Hamilton) tidak akan terjadi segera. Dia (Hamilton) dalam kerangka berpikir yang baik. Saya telah melihatnya kembali sejak musim dingin,” tambah pria berusia 46 tahun itu.

Baca juga Alonso Sebut Persaingan dengan Verstappen Tak Akan Berjalan Mudah

Pada musim lalu, Hamilton berhasil mengambil alih gelar juara dunia setelah sempat hilang pada musim 2016 karena direbut rekan setimnya yakni Nico Rosberg. Namun pada 2017, pembalap berusia 32 tahun itu sukses memperoleh gelarnya kembali setelah menyelesaikan persaingan ketat melawan pembalap Tim Scuderia Ferrari yakni Sebastian Vettel.

Musim ini, Hamilton diperkirakan akan kembali berjuang keras melawan Vettel yang telah dimulai di seri pembuka. Pada balapan perdana F1 2018 itu, rekan setim Valtteri Bottas itu harus mengakui keunggulan pembalap asal Jerman tersebut. Vettel tampil menjadi pemenang, sementara pembalap nomor mobil 44 itu harus puas dengan posisi runner-up.

(fmh)