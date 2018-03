JAKARTA – Tim Stapac Jakarta memperkuat pertahanan untuk menghadapi Pelita Jaya (PJ) Basketball di semifinal Divisi Putih Liga Bola Basket Indonesia (IBL) Pertalite 2017-2018.

Point Guard Stapac Jakarta Andakara Prastawa Dhyaksa menyebut, timnya yakin dengan pertahanan yang kuat, PJ akan melakukan kesalahan atau turn over yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak angka.

"Kami mematangkan pertahanan karena kalau bertahan dengan baik dengan sendirinya bakal melakukan TO lagi," ujar Pras, sapaan akrab Andakara, ketika berbincang di Jakarta, Kamis 29 Maret 2018.

Pelita Jaya rentan melakukan kesalahan (TO) dalam satu pertandingan. Di musim reguler, PJ merupakan tim dengan jumlah TO tertinggi dari 10 tim peserta dengan rataan 16,88 kali per-game.

Sebaliknya, Stapac Jakarta menjadi tim dengan torehan TO terendah kedua di reguler dengan rataan 11,35 kali, sedikit di bawah Pacific Caesar Surabaya yang memiliki rata-rata TO paling sedikit di musim reguler yaitu 10,59 kali per-pertandingan.

Jika PJ lengah, Stapac yang diperkuat dua pemain asal Amerika Serikat (AS) yaitu point guard, Dominique Williams, dan center, Kore White, dipastikan siap memberikan "hukuman".

"Semua pemain sudah siap dan tinggal mematangkan strategi permainan melawan PJ," tutur Pras.

Pertandingan semifinal Divisi Putih IBL 2017-2018, yang berformat best of three, PJ versus Stapac Jakarta dimulai pada Kamis, 5 April 2018 di GOR UNY, Yogyakarta di mana Stapac menjadi tuan rumah.

Laga kedua digelar pada Sabtu, 7 April 2018 di GOR C-Tra Arena, Bandung, dengan tuan rumah PJ. Jika kedudukan masih imbang, akan digelar pertandingan ketiga pada Minggu, 8 April 2018.

Adapun rekor pertemuan kedua tim di musim reguler IBL 2017-2018 adalah 2-1 dari tiga laga dengan dua keunggulan PJ. Pemenang dari partai ini nantinya akan menghadapi Satria Muda Pertamina yang lolos ke final usai mengandaskan perlawanan BSB Hangtuah di babak empat besar.

