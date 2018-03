JAKARTA – Pelatih BSB Hangtuah Andika Saputra menegaskan, timnya akan bermain tanpa beban di gim ketiga semifinal Divisi Merah Liga Bola Basket Indonesia (IBL) Pertalite 2017-2018 yang digelar Minggu (25/3).

"Kami akan bermain lepas, tanpa beban. Tak ada tekanan yang dirasakan tim," ujar Andika usai bertanding kontra Satria Muda (SM) Pertamina di Britama Arena, Jakarta, Sabtu.

Hangtuah sendiri bermain sangat baik di gim kedua semifinal Divisi Merah IBL 2017-2018 dan berhasil menaklukkan Satria Muda dengan skor 69-60, Sabtu malam WIB.

Kemenangan itu membuat kedudukan semifinal yang berformat best of three menjadi 1-1 menyusul pada partai pertama SM menang 97-88. Dengan demikian, semifinal ini akan berlanjut ke laga penentu yaitu laga ketiga yang digelar Minggu (25/3/2018) mulai pukul 19.00 WIB juga di Britama Arena.

"Tim kami masih muda dengan banyak pemain lahir di tahun 1996-1997. Kami perlu konsistensi dan kerja sama untuk mengimbangi SM yang levelnya di atas kami. SM tim besar dan semua pemainnya bisa membuat poin," tutur Andika.

Namun, dia merasa beruntung memiliki pemain senior seperti point guard Kelly Purwanto. Kelly yang berpengalaman, menurut Andika, merupakan sosok yang bisa mengayomi dan memberikan motivasi untuk para pemain muda.

Untuk itu, dia pun berharap anak-anak asuhnya bisa menampilkan yang terbaik di laga ketiga semifinal.

Jika berhasil mengandaskan SM di partai itu, Hangtuah akan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya melaju ke final kompetisi bola basket profesional di Indonesia.

Sementara pemain Hangtuah Stevan Neno menyebut dirinya dan rekan siap menghadapi SM di laga ketiga semifinal.

"Kami siap untuk laga besok. Kami harus bekerja sama dengan baik jika mau menang," tutur Stevan.

(mrh)