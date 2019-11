JAKARTA - Sebanyak empat tim Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017-2018 siap bertarung di semifinal yang digelar pada 22-25 Maret 2018 dan 5-8 April 2018 untuk perebutan tiket final. Adapun keempat tim yang akan bertanding di empat besar adalah dua tim Divisi Merah BSB Hangtuah dan Satria Muda (SM) Pertamina serta dua tim Divisi Putih Stapac Jakarta dan Pelita Jaya (PJ) Basketball.

"Hangtuah tim yang bagus dan kami akan bermain lepas melawan mereka. Kami 100% waspada, tak boleh berpegang pada hasil sebelumnya. Semifinal adalah pertandingan yang berbeda," kata pelatih SM Pertamina Youbel Sondakh dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (19/3/2018).

SM Pertamina memang memiliki catatan apik saat bersua Hangtuah di IBL 2017-2018 musim reguler. Dari tiga kali pertemuan, runner-up IBL 2017 itu menang tiga kali. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Hangtuah kalah sebelum bertanding. Pelatih Hangtuah Andika Saputra menegaskan timnya akan berjuang keras, meski mengakui SM merupakan tim yang komplet.

"Kami banyak belajar dari laga sebelumnya. Karena itu, kami harus bertanding sebagai tim dengan kerja sama yang solid. Mental menjadi yang paling penting dan kami berharap anak-anak menikmati pertandingan, tidak tegang," tutur Andika.

Adapun laga BSB Hangtuah versus SM Pertamina digelar 22-25 Maret 2018 dengan format "best of three". Laga pertama berlangsung di Hi Tes Arena, Batam, di mana Hangtuah menjadi tuan rumah, lalu berlanjut ke Britama Arena, Jakarta.

Sementara Pelita Jaya Basketball siap mempertahankan gelar juara IBL yang direbutnya pada 2017. Pelatih PJ Johannis Winar menegaskan dirinya fokus membenahi internal tim jelang laga itu.

"Kedua tim sudah saling mengenal dan tinggal menjalankan strategi di lapangan," ujar pelatih yang akrab disapa Ahang itu.

Rekor pertemuan kedua tim di musim reguler IBL 2017-2018 adalah 2-1 dari tiga laga dengan dua keunggulan PJ. "Kami akan melakukan evaluasi bagaimana mengantisipasi permainan PJ," tutur asisten pelatih Stapac Jakarta Antonius Ferry Rinaldo. Pertandingan PJ kontra Stapac Jakarta bergulir pada 5-8 April 2018, juga dengan format "best of three". Partai pertama akan berlangsung di GOR UNY, Yogyakarta, di nana Stapac menjadi tuan rumah dan berlanjut ke GOR C-Tra Arena, Bandung. Babak final IBL Pertalite 2017-2018 akan digelar pada 19-22 April 2018.