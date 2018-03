BEKASI - Babak delapan besar turnamen tenis beregu Sakinah Cup 2018 di hari kedua atau terakhir, dimenangkan oleh Tim STC Head (Cikarang), Pasrem (Jakarta), Metland (Tambun), dan TAC (Cikarang). Sementara itu, Tim Panatayudha, Unilever, BRI, dan LBTC harus pulang karena menelan kekalahan di babak perempatfinal.

Sebelumnya, babak perempatfinal Sakinah Cup 2018 mempertandingkan STC Head vs Panatayudha, Pasrem vs Unilever, Metland vs BRI, dan terakhir pertandingan TAC vs LBTC. Empat tim pun telah memastikan diri lolos ke babak semifinal.

Keempat tim tersebut yakni STC Head, Pasrem, Metland, dan TAC. Dengan begitu, kompetisi Sakinah Cup 2018 pun akan mempertemukan STC Head dengan Pasrem, serta Metland dengan TAC di babak semifinal.

"STC Head, Pasrem, Metland, dan TAC dipastikan akan melangkah ke semifinal," kata Ketua Panitia turnamen tenis Sakinah Cup 2018, Rahmat Hidayat, kepada Okezone di Bekasi, Minggu (18/3/2018)

Menurutnya, kedelapan tim yang seluruhnya merupakan unggulan tersebut bermain dengan sangat baik di babak delapan besar ini. Satu per satu tim mengeluarkan kemampuan maksimalnya untuk bisa keluar menjadi pemenang.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar. Seluruh peserta sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Bahkan, jika harus bertanding sampai malam, mereka siap. Cuaca hari ini pun sangat mendukung," ujarnya.

(Para pemain saat melakoni laga di turnamen tenis Sakinah Cup 2018. Foto: Okezone/Wijayakusuma)

Rahmat mengaku seluruh peserta sangat antusias mengikuti gelaran turnamen tenis ini. Karena selain mengasah bakat, peserta juga mendapat pengalaman dalam bertanding di skala turnamen, meski masih tahap lokal.

"Hampir seluruh peserta mengharapkan agar turnamen ini dilangsungkan secara rutin setiap tahun," paparnya.

Sekadar informasi, turnamen tenis beregu Sakinah Cup 2018 yang digelar di Jababeka Golf and Sport Center, memperebutkan total hadiah sebesar Rp20 juta. Juara pertama akan meraih hadiah Rp 7,5juta, juara kedua Rp 5juta, serta juara ketiga dan keempat masing-masing mendapatkan hadiah sebesar Rp2,5 juta.

(Ram)