BIRMINGHAM – Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, harus mendapat tantangan kala bermain di babak 16 besar All England 2018. Menghadapi pasangan asal Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, Minions –julukan Marcus/Kevin- mendapat persaingan ketat.

Namun begitu, pasangan unggulan satu itu mampu menuntaskan tugasnya dengan baik. Marcus/Kevin sukses menaklukkan pasangan peringkat 18 dunia itu dengan skor 21-17, 20-22, dan 13-21 dalam tempo 51 menit.

Marcus/Kevin mengaku bahwa pada laga kali ini, Ong/Teo mampu bermain dengan baik terutama dalam hal pertahanan. Serangan yang terus dilancarkan selalu berhasil dimentahkan oleh pasangan Malaysia. Beruntung pada set ketiga, Marcus/Kevin mencoba bermain lebih sabar dan menutup laga dengan kemenangan.

“Hari ini lawan enggak gampang mati, jadi kami harus lebih sabar. Game kedua mereka lebih nothing to lose, lebih in dan berani defense. Di game ketiga, kami belajar dari kesalahan game kedua, kenapa mereka dapat banyak poin dari kami? Kami juga lebih sabar,” ungkap Kevin, mengutip dari laman resmi PBSI, Jumat (16/3/2018).

“Lawan mainnya bagus, bola yang dipakai berat, jadi mereka defense nya lebih dapet. Mesti siap capek dan enggak boleh buru-buru mau mematikan. Pemain Malaysia memang terkenal lebih berani defense-nya, mereka berani angkat bola dan memang pertahanannya rapat,” tambah Marcus.

Pada laga tersebut, Marcus/Kevin baru pertama kali menjajal aturan servis baru yang batas tingginya 115 cm. Setelah tak mengalami masalah di babak pertama, kali ini Marcus mendapat sasaran karena beberapa kali servisnya dinyatakan fault oleh hakim garis.

“Enggak tahu juga, enggak mungkin saya servis segini (Marcus menunjuk dadanya), soalnya batas tinggi saya segitu. Mungkin tangannya agak naik dikit, dikira fault. Pasti ini ganggu juga, kami kan servisnya sudah rendah banget, enggak mungkin kami servis sedada,” lanjut Marcus.

Pada babak perempatfinal, Marcus/Kevin akan menantang pasangan Taiwan, Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin. Ini akan menjadi pertemuan keempat bagi kedua pasangan. Sebelumnya dari tiga pertemuan, Marcus/Kevin selalu berhasil menaklukkan pasangan unggulan tujuh itu.

