ENNEPETAL – Komentator MotoGP sekaligus mantan pembalap 125cc dan 250cc, Ralf Waldmann, mengembuskan nafas terakhir pada Minggu 11 Maret 2018. Rider berkebangsaan Jerman itu meninggal dunia di Kota Ennetepal, Jerman dalam usia 51 tahun.

Waldmann tutup usia diduga karena serangan jantung. Pembalap andalan Tim Aprilia itu sempat menjadi pesaing utama Max Biaggi di kelas 500cc yang saat ini menjadi kelas MotoGP. Kedua rider menunjukkan performa memukau di lintasan.

Awal karier Waldmann di dunia balap dimulai di kelas 80cc pada 1986. Pembalap kelahiran Hagen, Jerman, 14 Juli 1996 itu makin bersinar saat mulai mentas di kelas 125cc dengan membela Tim Honda pada 1991. Saat itu, ia berhasil menjadi juara di Grand Prix (GP) Jerman dan Belanda.

Selanjutnya, Wildman mulai mengembangkan kariernya dengan menjadi pembalap kelas 250cc pada 1994. Ia pun membela Honda dan meraih hasil gemilang pada 1996 dengan menjuarai empat seri balapan di GP Belanda, Jerman, Austria, dan Imola.

Secara keseluruhan, Waldmann menjuarai 20 seri balap 125cc dan 250cc, namun hanya sekali mentas di kelas 500 cc (saat ini MotoGP) pada musim 1998. Terakhir kali, Waldmann membalap untuk tim Aprilia di kelas 250cc tahun 2009.

The entire Forward Racing Team wants to express its deepest condolences to Ralf's family and friends. He has always been a fair sportsman and a very special and positive person. We will miss him. #ralfwaldmann #forward #forwardracing #moto2 pic.twitter.com/0DyzUBjvEj— Forward Racing (@ForwardRacingGP) 11 Maret 2018