JAKARTA – Kabar duka mengenai meninggalnya salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, Rudi Hartono, yang sempat beredar pada Sabtu (10/3/2018) terbukti adalah hoax semata. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ahmad Budiharto.

Sebelumnya, kabar meninggalnya mantan tunggal putra kebanggaan Indonesia itu sempat berembus kencang.

Rudi Hartono merupakan salah satu atlet tepok bulu asal Indonesia yang paling banyak menyabet gelar All England. Rudy menyabet delapan gelar All England. Gemilangnya lagi, Rudy bahkan meraih tujuh gelar di antaranya secara beruntun sejak 1968 hingga 1974. Lalu, trofi All England terakhir didapatkannya pada 1976. Kemudian pada 1975 dan 1978, Rudy hanya meraih medali perak alias finis runner-up.

Pada 1976 terasa sangat istimewa bagi pria kelahiran Surabaya tersebut. Pada tahun tersebut, Rudy mengalahkan juniornya yakni Liem Swie King di babak final melalui dua set langsung dengan skor akhir 15-7 dan 15-7.

Meski menjadi juara, Rudy terbilang memiliki perjalanan yang cukup terjal untuk mencapai partai puncak. Di babak 32 besar, Rudy dihadang pebulu tangkis Swedia yakni Kurt Johnsson. Namun, Rudy berhasil dengan mudah melaju ke babak 16 besar setelah mengakhiri pertandingan dengan skor 15-5 dan 15-3.

Membahas mengenai kondisi sang legenda tepok bulu tersebut saat ini, Ahmad Budiharto menegaskan bahwa kabar kematian Rudi Hartono adalah hoax. Kabar tersebut sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Berita meninggalnya Bapak Rudi Hartono adalah hoax. Tadi siang beliau baru main golf,” ungkap Sekjen PBSI, Ahmad Budiharto, saat dihubungi Okezone, Sabtu (10/3/2018).

(lsk)