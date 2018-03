SURABAYA – Tim Stapac Jakarta mengincar kemenangan di laga kedua playoff Divisi Putih Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017-2018 pada Sabtu (10/3/2018), menghadapi Pacific Caesar Surabaya usai merebut gim pertama, Jumat 9 Maret 2018 dengan skor 77-69.

Kemenangan di laga pertama membuat Stapac untuk sementara unggul 1-0 di playoff yang berformat best of three tersebut. Artinya, tim yang sebelumnya bernama W88.News Aspac Jakarta hanya membutuhkan satu keunggulan lagi untuk lolos ke semifinal.

"Kami ingin menang agar bisa istirahat lebih cepat," ujar asisten pelatih Stapac Jakarta Antonius Ferry Rinaldo, dikutip dari laman resmi IBL di Jakarta, kemarin malam WIB.

Pelatih yang akrab disapa Inal ini menegaskan timnya akan tetap mewaspadai Pacific Caesar yang dipastikan tampil tanpa center asal Amerika Serikat (AS) Anton Davon Waters di pertandingan kedua.

Anton harus absen satu pertandingan karena terkena ejected atau diusir wasit setelah melakukan masing-masing satu kali technical foul dan unsportsmanlike foul di partai perdana playoff.

"Pelatih kami, Ramos Geraldo Villalon sebelumnya mengingatkan para pemain agar tidak terpancing emosinya. Namun akhirnya malah Anton Waters yang emosi," kata Inal.

Sementara terkait kemenangan timnya di laga pertama playoff Divisi Putih, Inal menyebut itu karena anak-anak asuhnya bermain sesuai dengan strategi yang direncanakan.

Mereka berhasil membatasi pergerakan dua pemain asal AS andalan Pacific yakni point guard David Seagers dan Anton Waters.

"Pemain lokal mereka seperti Nuke Saputra juga tidak banyak berkontribusi," tutur Inal.

Sementara point guard Stapac Andakara Prastawa menyebut kunci kemenangan timnya di pertandingan yang digelar di DBL Arena, Surabaya itu adalah pertahanan yang baik.

Prastawa pun memuji dua kompatriotnya yang dinilainya bertahan apik sepanjang laga.

"Mas Rama dan Vincent bermain bagus di pertahanan," ujar dia, merujuk pada forward sekaligus kapten Stapac Fandi Andika Ramadhani dan center Vincent Kosasih.

Adapun laga kedua playoff Divisi Putih akan digelar pada Sabtu (10/3) di DBL Arena, Surabaya mulai pukul 19.00 WIB.

(mrh)