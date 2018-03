SURABAYA – Tim Stapac Jakarta menaklukkan Pacific Caesar Surabaya dengan skor 77-69 di laga perdana playoff Divisi Putih Liga Bola Basket Indonesia (IBL) Pertalite 2017-2018 yang digelar di DBL Arena, Surabaya, Jumat 8 Maret 2018.

Kemenangan itu membuat Stapac untuk sementara unggul 1-0 di playoff yang berformat "best of three". Artinya, tim yang sebelumnya bernama W88.News Aspac Jakarta itu hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke semifinal.

Dipantau dari laman resmi IBL di Jakarta, Jumat, Stapac langsung unggul 6-3 begitu tip off dilakukan melalui dua tembakan tiga angka point guard asal Amerika Serikat (AS) Dominique Williams.

Pemain impor Pacific Caesar Surabaya David Seagers kemudian membawa timnya menyamakan kedudukan 6-6. Namun, setelah itu praktis pertandingan berada di bawah kendali Stapac yang terus melaju dan menutup kuarter itu dengan skor 24-12.

Kuarter kedua, Stapac tetap mendominasi pertandingan dengan performa apik dari duet pemain berkewarganegaraan AS, Dominique Williams dan center Kore White. Meski Pacific sempat mempersempit jarak menjadi 27-34 setelah dua tembakan bebas center asal AS Anton Davon Waters masuk, Stapac tetap menyudahi paruh pertama laga dengan keunggulan 38-32.

Keadaan tidak berubah usai jeda. Stapac yang dilatih Ramos Geraldo Villalon tidak membiarkan Pacific Caesar berkembang dan tetap memimpin di kuarter ketiga dan keempat masing-masing dengan skor 63-49 dan 77-69.

Dominique Williams menjadi yang terbaik di kubu Stapac dengan membuat 24 poin, sembilan rebound dan empat assist di partai tersebut. Sementara kompatriotnya Kore White menorehkan double-double dengan 19 poin, 14 poin dan tiga assist.

Di kubu Pacific Caesar, David Seagers mecatatkan perolehan tertinggi dengan 33 poin, tujuh rebound dan tiga assist. Anton Waters menjadi yang terbaik kedua di timnya dengan 14 poin, 13 rebound dan satu assist.

Laga kedua playoff Divisi Putih akan digelar pada Sabtu (10/3/2018) di DBL Arena, Surabaya mulai pukul 19.00 WIB.

