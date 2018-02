JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seusai menghadiri rapat itu, Anies menjelaskan bahwa progres pengerjaan venue Asian Games yang berada di Jakarta berjalan lancar, meskipun memiliki beberapa catatan.

“Kita bertanggung jawab velodrome, Equestrian (Pacuan Kuda), Light Rapid Transit (LRT) dan tambahan penambahan stadion untuk BMX. Alhamdulillah progres pengerjaan yang menjadi tanggung jawab kita berjalan dengan baik,” ujar Anies di Wisma INASGOC, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Anies menjelaskan, bahwa saat ini progres pengerjaan venue Velodrome sudah mencapai 83%, mengenai Equestrian sudah 99%, venue BMX sudah 59-60% dan Program pembangunan LRT sendiri sudah 60%. Anies juga memastikan tugas tambahan untuk menyediakan tempat latihan bola voli dan basket, serta lapangan baseball berjalan lebih cepat dari target.

“Dari sesi target-target yang ditugaskan ke kami, alhamdulillah on schedule kemudian penyediaan tempat latihan berjalan lebih cepat dari target,” kata Anies.

Meski begitu, Anies memiliki catatan tersendiri mengenai pembangunan LRT. Sebab kata dia pembanguan LRT ini 8% lebih lambat dari jadwal yang sudah ditentukan dikarenakan memiliki beberapa alasan.

“Ada beberapa sebab, pertama curah hujan yang kemarin mengganggu jadwal. Kedua, ada kejadian keselamatan yang terjadi kemarin. Tetapi untuk merecover dari kejadian itu, kita akan tambah shift dan alat berat sehingga jadwal insya Allah akan tetap biaa tercapai. On schedule on budget on quality,” tuturnya.

Selain itu, nantan Mendikbud itu juga menyatakan bahwa pada bulan April 2018 kereta datang dan nanti dijadwalkan padaJuni akan melakukan uji coba LRT dengan rute Kelapa Gading-velodrome.

“Lalu jadwal secara umum terkait LRT April nanti kereta sudah datang dan harapannya sudah mulai bisa dipasamg bulan Mei finishing dan Juni LRT sudah bisa operasional,” imbuh Anies.

(Ram)