BOLOGNA – Tampil gemilang dalam gelaran MotoGP 2017, membuat pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, kini masuk dalam jajaran salah satu pembalap elite dunia. Tak ayal, Dovizioso pun mendapat pujian dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari timnya sendiri yang merencanakan kenaikan gaji bagi sang pembalap.

Terakhir kali Dovizioso memperbarui kontraknya bersama Ducati adalah pada 2016. Saat itu, pembalap berjuluk The Little Dragon itu menandatangani kontrak yang berdurasi dua tahun (hingga pengujung musim 2018) dan dengan nilai gaji 2 juta euro atau sekira Rp33 miliar per musim.

Jumlah tersebut tentunya jauh lebih kecil dari apa yang didapat rekan setim Dovizioso, Jorge Lorenzo, yang memiliki penghasilan 12 juta euro atau sekira Rp202 miliar per musim. Maklum saja, saat itu status Dovizioso bukanlah pembalap besar, sedangkan Lorenzo telah tiga kali menjadi juara dunia.

Namun begitu, pada MotoGP 2017 Dovizioso mampu membuktikan diri bahwa dirinya layak masuk dalam jajaran pembalap elite dunia. Meski sebelumnya, permintaan pembalap asal Italia itu untuk kenaikan gaji sempat tidak terlalu ditanggapi oleh Ducati, namun nampaknya kini tim yang berbasis di Bologna itu telah berubah pikiran.

Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, mengungkapkan bahwa pembalap hebat seperti Dovizioso layak untuk diapresiasi dan mendapat hadiah atas capaiannya di musim lalu. Terlebih lagi, Dovizioso juga kini berada di sisi yang kuat karena kontraknya akan segera berakhir bersama Ducati dan ia bisa bergabung dengan tim lain yang bersedia memberikan nilai kontrak lebih besar.

Kendati begitu, Ciabatti tidak memungkiri bahwa ia juga akan menyesuaikan gaji baru Dovizioso nanti dengan kondii keuangan Ducati saat ini. Pasalnya, ia menerangkan bahwa saat ini Ducati sedikit mengalami kesulitan keuangan.

“Ketika kami memperbarui kontrak dengan Andrea, di pertengahan 2016, dia belum pernah memenangkan balapan bersama Ducati. Kami akan memberikan hadiah atas apa yang dia lakukan di 2017. Pembalap sepertinya, dengan kontrak yang akan segera berakhir di akhir tahun ini, berada di posisi lebih kuat dalam negosiasi ketimbang sebelumnya,” jelas Ciabatti, mengutip dari Autosport, Kamis (15/2/2018).

(fmh)