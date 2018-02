BINTARO - Indonesia Ice Skating Open (IISO) tahun kelima kalinya digelar di BX Rink. Kompetisi ice skating yang telah menjadi agenda tahunan ini dilaksanakan pada 8 hingga 10 Febuari 2018.

Demi memeriahkan IISO 2018 pihak penyelengara pun menggandeng MNC Sport sebagai media partner. IISO 2018 sendiri bakal mempertandingkan sejumlah cabor seperti figure skating, ice hockey, dan short track speed skating.

Tidak hanya itu, IISO 2018 juga terdapat satu kategori tambahan yang bakal dipertandingkan, yaitu ekstrakurikuler. Total peserta untuk IISO 2018 sendjri mebcapai 190 atlet.

Yang mana diantaranya hadir dari empat rink ice skating, yakni BX Rink Bintaro, Sky Rink Jakarta, Sub Zero Ice Skate Ckub Thailand dan The Rink Ice Arena Thailand.

Perkembangan cabor ice skating sendiri di Indonesia sejauh ini sangat baik seperti diungkapkan oleh manajer BX Rink Bintaro, yakni Wiwin Darmawan. Ia juga menilai IISO dapat menjadikan tolok ukur kemampua atlet untuk bisa tampil dalam ajang lebih besar lagi.

"Indonesia Ice Skating Open merupakan salah satu ajang pembuktian kemampuan atlet Indonesia. Kompetisi lokal seperi ini bisa menjadi tolok ukur untuk menuju kompetisi yang lebih besar lagi," ungkap Wiwin Darmawan.

Selain itu, Wiwin mengaku senang dalam penyelengraaan IISO 2018 menyertakan ekstrakulikuler dalam kategori yang juga dipertandingkan.

"Saya merasa sangat senang, di tahun ini kami mengikutsertakan ekstrakulikuler ke dalam Indonesia Ice Skating Open," sambungnya.

Lebih lanjut, Wiwin juga mengapresiasikan langkah Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) dalam memberikan sokongan untuk terselengaranya IISO 2018. Wiwin juga berharap IISO bisa mempermudah federasi menemukan bibit baru atlet ice skating nasional.

"Kami sangat berterima kasih kepada federasi yang tak pernah lelah untuk memberikan bantuan agar IISO tetap berlangsung, dan semoga ajang ini bisa menjadi wadab munculnya bibit-bibit baru dalam olahraga ice skating di Indonesia," tuntasnya.

