SELANGOR – Nasib nahas tengah menghinggapi Tim Suzuki Ecstar. Sebab GSX-RR –nama motor utama Suzuki– yang ditunggangi salah satu pembalapnya yakni Andrea Iannone sempat mengeluarkan api saat tes pramusim yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Saat menjalani uji coba motor yang dilakukan pada hari kedua, Senin (29/1/2019), motor Iannone mengeluarkan api di bagian dekat knalpot. Namun hal itu tak lantas membuat pembalap asal Italia itu panik.

(Baca juga: Hasil Tes Pramusim MotoGP Malaysia 2018 Hari Kedua)

Iannone sempat menepi saat ia mengetahui bahwa tunggangnnya mengeluarkan api. Namun mesin motornya masih berjalan membuatnya memutuskan untuk menyandarkan kuda besinya tersebut sebelum akhirnya turun dari motor.

Setelah pembalap yang memiliki julukan Maniac Joe itu turun dari motor, ada salah satu kru Suzuki yang menghampiri Iannone. Salah seorang kru tersebut berusaha untuk memadamkan api yang diperkirakan masih menyala saat Iannone memberhentikan motornya.

Upaya kru Iannone itu pun tak sia-sia. Setelah mencoba untuk memadamkannya menggunakan topi kru tersebut, akhirnya api tersebut padam. Namun Iannone langsung meninggalkan motornya untuk kembali fokus pada sesi uji coba menggunakan motornya yang lain.

Kejadian tersebut sempat terekam dan diunggah melalui Twitter resmi MotoGP, @MotoGP. Dalam video yang berdurasi 54 detik itu memperlihatkan Iannone dalam keadaan baik-baik saja meski mengalami sedikit masalah.

Drama for Iannone and Suzuki as the Italian is forced to stop on track with the bike spitting out flames.... 🔥🔥😨 pic.twitter.com/uLWYyL06PN— MotoGP™🇲🇾⏱ (@MotoGP) January 29, 2018