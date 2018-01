KUALA LUMPUR – Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja, berhasil melaju ke babak perempatfinal Malaysia Masters 2018. Hafiz/Gloria berhasil mengalahkan pasangan asal Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah, dengan skor 21-17 dan 21-10.

Hafiz/Gloria sedikit membeberkan strategi yang digunakan saat mampu mengalahkan unggulan ketujuh tersebut. Menurut penuturan Hafiz/Gloria, mereka bermain tanpa melakukan serangan lob yang bisa dikembalikan melalui pukulan smash yang keras.

(Baca juga: Fajar/Rian Siap Kalahkan Pasangan Thailand di Perempatfinal Malaysia Masters 2018)

Selain itu, Gloria juga menegaskan bahwa permainannya dengan Hafiz telah tampil lebih kompak. Dengan demikian, Gloria semakin yakin bisa melaju hingga babak semifinal bersama pasangannya Hafiz di ajang Malaysia Masters 2018 ini.

“Tadi kami bermain all out dan tanpa beban, tinggal menjaga bagaimana bisa konsisten untuk seterusnya. Dari segi permainan, kami banyak menerapkan permainan no lob. Sebelumnya, saya sudah pernah bertemu dengan pasangan Hong Kong ini dan skornya cukup ketat. Jadi sekarang saya ada keyakinan untuk bisa mengalahkan mereka. Selain itu, saya dan Hafiz sudah lebih kompak dari sebelumnya,” ujar Gloria, mengutip dari PBSI, Jumat (19/1/2018).

Dengan kemenangan tersebut tentu membawa Hafiz/Gloria melaju ke babak perempatfinal. Di babak delapan besar, pasangan yang kini menduduki ranking 80 dunia itu akan bertemu dengan lawan yang cukup berat yakni Seo Seung Jae/Kim Ha Na asal Korea Selatan.

(Baca juga: Hafiz/Gloria Melaju, Ihsan Maulana Gagal Susul Anthony ke Perempatfinal Malaysia Masters 2018)

Jelang berhadapan dengan pasangan yang berada diunggulan ketiga itu, Hafiz/Gloria mengaku mewaspadai permainan lawannya. Apalagi pemain Seung Jae yang bermain menggunakan tangan kiri sehingga pukulannya akan sulit untuk ditebak.

“Untuk lawan di perempatfinal, kami harus mewaspadai permainan pemain putranya (Seung Jae). Kami harus ingat terus jika dia adalah pemain kidal. Pemain putrinya (Ha Na) juga pukulannya halus. Jadi kami harus sabar dan fokus terus,” tutup Gloria.

(fmh)