PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez kembali memacu motocross miliknya bersama sang adik, Alex Marquez. Mereka bersama rekan-rekannya menjalani hobi di tengah jeda pramusim MotoGP 2018.

Marquez pun tampil dengan penuh percaya diri untuk menjajal lintasan. Ia pun Tampilan motor Marquez juga terlihat apik dengan nomor ciri khasnya 93. Ia pun mengenakan kostum balapan warna biru dengan helm berwarna merah pada siang hari.

Baca juga: Dovizioso Ungkap Sulitnya Bertarung dengan Marquez

Marquez keluar sebagai juara dunia MotoGP 2017. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun berhak atas penghargaan sebagai rider of the year.

Gelaran MotoGP 2017 telah berlangsung dalam 18 seri balapan selama satu musim. Marquez tampil gemilang sepanjang musim ini dengan merebut 12 kali podium. Pembalap berpaspor Spanyol itu menorehkan 298 poin.

Marquez telah mencatatkan enam kemenangan di MotoGP 2017. Ia berhasil tampil tercepat di GP Amerika Serikat, Jerman, Republik Ceko, San Marino, Aragon, dan Australia. The Baby Alien juga menjadi runner-up di GP Spanyol, Catalunya, Austria, dan Jepang.

Baca juga: Bradl: Kehadiran Rossi di MotoGP Jadi Spesial

Marquez juga meraih podium tiga di GP Belanda dan Valencia. Sisanya, ia tak meraih hasil maksimal di GP Qatar (posisi 4), Italia (posisi 6), dan Malaysia (posisi 4). Bahkan, pembalap berusia 24 tahun itu pernah terjatuh di GP Argentina, Prancis dan Inggris.

Dengan pencapaian tersebut membuat Marquez meraih gelar juara dunia keenam sepanjang kariernya di dunia balap. The Baby Alien telah menjadi yang terbaik di kelas 125cc pada 2010, kelas Moto2 pada 2012, serta empat titel juara MotoGP pada 2013, 2014, 2016, dan 2017.

Buen entreno en La Clua, mejor compañia!!✊🏼

Nice day in La Clua with great riders and friends!#mx #segreparclaclua pic.twitter.com/iNIBQEW7nn— Marc Márquez (@marcmarquez93) 9 Januari 2018

(fmh)