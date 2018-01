BRNO – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2017. Rider berjuluk The Baby Alien itu pun menyabet penghargaan sebagai rider of the year berkat penampilan gemilangnya selama satu musim.

Sepanjang gelaran MotoGP 2017, Marquez telah 12 kali naik podium dari total 18 seri balapan. Pembalap berpaspor Spanyol itu mengumpulkan 298 poin sebagai pemuncak klasemen akhir.

Baca juga: Kegiatan Marquez saat Rehat Balapan MotoGP

Marquez telah mencatatkan enam kemenangan di MotoGP 2017. Ia tampil tercepat di GP Amerika Serikat, Jerman, Republik Ceko, San Marino, Aragon, dan Australia. The Baby Alien juga menjadi runner-up di GP Spanyol, Catalunya, Austria, dan Jepang.

Marquez juga meraih podium di GP Belanda dan Valencia dengan finis ketiga. Sisanya, ia tak meraih hasil maksimal di GP Qatar (posisi 4), Italia (posisi 6), dan Malaysia (posisi 4). Bahkan, ia pernah terjatuh di GP Argentina, Prancis dan Inggris.

Dengan pencapaian tersebut membuat Marquez meraih gelar juara dunia keenam sepanjang kariernya di dunia balap. The Baby Alien telah menjadi yang terbaik di kelas 125cc pada 2010, kelas Moto2 pada 2012, serta empat titel juara MotoGP pada 2013, 2014, 2016, dan 2017.

Baca juga: Vinales: Marquez Pandai Mengatur Strategi Balapan

Salah satu kemenangan Marquez di MotoGP 2017 adalah GP Republik Ceko. Ia membukukan waktu tercepat 44 menit 15,974 detik setelah melewati 22 lap. Ia unggul 12,438 dari rekan setimnya, Dani Pedrosa di posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga ditempati Maverick Vinales (Movistar Yamaha).

GP Republik Ceko 2017 menjadi podium tertinggi ketiga bagi Marquez setelah menjuarai GP Amerika Serikat dan Jerman. Ia pun meraih pole position dengan start dari urutan pertama dan berhasil mempertahankan posisinya hingga menyentuh garis finis.

(fmh)