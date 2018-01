PENAMPILAN Valentino Rossi di lintasan tak perlu diragukan lagi. Berbagai kemenangan telah diukir pembalap berjuluk The Doctor itu di semua kelas. Bahkan, ia telah membukukan sembilan gelar juara dunia mulai 125cc, 250cc hingga MotoGP.

Sepanjang kariernya, Rossi keluar sebagai juara dunia MotoGP pada 2001 (500cc saat ini MotoGP), 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009. Sisanya, ia meraih titel terbaik di kelas 125cc pada 1997 dan 250cc pada 1999.

Namun pada kompetisi MotoGP 2017, Rossi hanya sekali naik podium tertinggi di Sirkuit Assen, Belanda. Ia juga meraih posisi runner-up saat mentas di Grand Prix (GP) Argentina, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, ia finis ketiga di GP Qatar dan Inggris.

Rossi pun pernah dua kali gagal mendulang poin di MotoGP 2017 saat melintas di GP Prancis dan Jepang. Sisanya, pembalap berusia 38 tahun itu finis di jajaran 10 besar, yakni GP Spanyol (posisi 10), GP Italia (4), GP Catalunya (8), GP Jerman (5), GP Republik Ceko (4), GP Austria (7), GP Aragon (5), GP Malaysia (7), dan GP Valencia (5) serta absen di GP San Marino lantaran cedera.

Hasil tersebut membuat Rossi harus puas berada di peringkat lima klasemen akhir MotoGP 2017. The Doctor sempat menjadi runner-up di klasemen akhir MotoGP pada musim 2006, 2014, 2015, dan 2016. Total, ia telah mencatatkan tujuh gelar juara dunia di MotoGP dari sembilan kali juara di semua kelas.

Satu-satunya kemenangan yang diraih Rossi pada MotoGP 2017 adalah GP Belanda. Ia berhasil mencatatkan waktu terbaik 41 menit 41,149 detik setelah melewati 26 lap. The Doctor unggul 0,063 detik dari Danilo Petrucci (Pramac Ducati) yang berada di posisi kedua. Sedangkan peringkat ketiga ditempati Marc Marquez (Repsol Honda) yang tertinggal 5,201 detik dari Rossi.

