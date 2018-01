PETA persaingan MotoGP selalu menyuguhkan tontonan menarik bagi semua penggemar dunia balap motor di seluruh dunia. Tak terkecuali di musim 2017 saat Marc Marquez (Repsol Honda) dan Andrea Dovizioso (Ducati Corse) saling bersaing ketat meraih gelar juara dunia hingga seri terakhir di Grand Prix (GP) Valencia.

Namun, Dovi harus puas menjadi runner-up MotoGP 2017 dengan raihan 261 poin di daftar klasemen akhir. Ia terpaut 37 angka dari pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez yang tampil sebagai juara dunia.

Dovi telah mencicipi delapan kali naik podium dengan enam kemenangan di MotoGP 2017. Pembalap berusia 31 tahun itu tampil tercepat saat mentas di Grand Prix (GP) Italia, Catalunya, Austria, Inggris, Jepang, dan Malaysia. Ia pun juga pernah menjadi runner-up di GP Qatar dan finis ketiga saat mentas di GP San Marino.

Selebihnya, Dovi tak mampu menyelesaikan balapan di GP Argentina dan Valencia. Ia pun hanya meraih posisi papan tengah di seri balapan lainnya. Dovi juga pernah tercecer dari 10 besar saat melintas di GP Australia lantaran finis di posisi 13.

Salah satu kemenangan yang diraih Dovizioso di MotoGP 2017 adalah finis pertama di Sirkuit Mugello, Italia. Ia mencatatkan waktu tercepat 41 menit 32,126 detik setelah melewati 23 lap.

Dovizioso unggul 1,281 detik dari pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales yang berada di urutan kedua GP Italia 2017. Sementara peringkat tiga dihuni pembalap tuan rumah lainnya, Danilo Petrucci yang tertinggal 2,334 detik dari Dovi.

Dari hasil GP Italia, Dovi meraih podium teratas untuk pertama kali di MotoGP 2017. Sedangkan bagi Petrucci itu menjadi podium perdana di musim 2017.

There's nothing quite like hearing the Italian national anthem at Mugello🇮🇹



Look what it meant to @AndreaDovizioso 👏 pic.twitter.com/AaPAeukc5X— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 4 Januari 2018