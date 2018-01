PARIS – Mantan supremo Formula One (F1), Bernie Ecclestone, menegaskan ancaman Ferrari untuk keluar dari F1 wajib dianggap serius. Ia mengaku was was terhadap masa depan olahraga jika harus kehilangan Ferrari sebagai ikon utamanya.

Sebagaimana diketahui F1 memang tengah membuat sebuah regulasi mesin yang rencananya akan diterapkan pada musim 2021. Mereka ingin menciptakan sebuah mesin balap yang lebih murah namun memiliki suara yang lebih nyaring ketimbang sebelumnya.

Tapi rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan mulus. Berbagai pertentangan diberikan oleh beberapa tim papan atas F1. Salah satu yang paling santer menyatakan pertentangannya adalah Ferrari.

Bahkan presiden Ferrari, Sergio Marchionne, telah mengancam akan mengundurkan diri dari olahraga bila regulasi tersebut tetrap berjalan di musim 2021. Sementara Mercedes pun turut menentang aturan tersebut dan menyatakan regulasi tersebut tidak adil bagi para pemasok mesin untuk F1.

Melihat kemelut yang terjadi di tubuh F1 tersebut, Ecclestone meminta olahraga untuk berhati-hati terhadap ancaman yang dilakukan Ferrari tersebut. Pasalnya F1 akan goyah jika tim berlogo Kuda Jingkrak tersebut benar-benar memutuskan hengkang dari olahraga.

“Jika hal ini terjadi pada mantan CEO Ferrari, Luca di Montezemolo, maka Anda tidak perlu menganggapnya serius. Namun berbeda dengan Sergio. Ia bisa hidup tanpa F1,” ucap Eccelstone, melansir dari Crash, Kamis (4/1/2018).

“Ia hanya tertarik dengan bisnis, yang terpenting baginya adalah dia bisa memberi para pemegang saham dengan hasil bisnis yang bagus. Jika Marchionne tidak menyukai jalur F1, maka ia akan berhenti. Saya khawatir Ferrari bisa hidup tanpa F1, bukan sebaliknya,” tutupnya.

