BOLOGNA – Rider Tim Repsol Honda, Marc Marquez keluar sebagai juara dunia MotoGP 2017. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun berhak atas penghargaan sebagai rider of the year.

Gelaran MotoGP 2017 telah usai diselenggarakan setelah melewati 18 seri balapan selama satu musim. Marquez tampil gemilang sepanjang musim ini dengan merebut 12 kali podium. Pembalap berpaspor Spanyol itu menorehkan 298 poin.

Marquez telah mencatatkan enam kemenangan di MotoGP 2017. Ia berhasil tampil tercepat di GP Amerika Serikat, Jerman, Republik Ceko, San Marino, Aragon, dan Australia. The Baby Alien juga menjadi runner-up di GP Spanyol, Catalunya, Austria, dan Jepang.

Marquez juga meraih podium tiga di GP Belanda dan Valencia. Sisanya, ia tak meraih hasil maksimal di GP Qatar (posisi 4), Italia (posisi 6), dan Malaysia (posisi 4). Bahkan, pembalap berusia 24 tahun itu pernah terjatuh di GP Argentina, Prancis dan Inggris.

Dengan pencapaian tersebut membuat Marquez meraih gelar juara dunia keenam sepanjang kariernya di dunia balap. The Baby Alien telah menjadi yang terbaik di kelas 125cc pada 2010, kelas Moto2 pada 2012, serta empat titel juara MotoGP pada 2013, 2014, 2016, dan 2017.

Mantan pembalap MotoGP, Carlos Checa menilai Marquez memiliki tekad luar biasa untuk terus memenangi berbagai seri balapan hingga menyabet gelar juara dunia. Ia menyebut pembalap berusia 24 tahun itu sebagai pembalap serbabisa.

“Dia salah satu pembalap tercepat yang pernah kita lihat. Marquez pembalap serba bisa dan memiliki tekad yang luar biasa. Hal yang paling mengejutkan saya adalah mentalitasnya. Jika dia terus di level ini, akan sulit buat pebalap lain untuk mencoba dan memenangkan kejuaraan,” ungkap Checa, seperti dilansir GPOne, Selasa (2/1/2018).

