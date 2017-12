MEDAN - Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk lebih memperhatikan atlet difabel yang ada di daerahnya masing-masing, terutama dalam hal pembinaan sehingga ke depannya dapat mengukir prestasi.

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Sumatera Utara, Alan Sastra Ginting di Medan mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan bisa memberikan perhatian lebih serta dukungan penuh kepada Pengurus Cabang NPC kabupaten atau kota di seluruh Sumatera Utara, demi keberhasilan pembinaan atlet difabel.

"Kita akui di setiap daerah pembinaan atlet difabel itu belum merata. Ini karena setiap kepala daerah belum mengetahui sebenarnya apa itu NPC, dan anggaran pembinaan kepada atlet NPC kita di daerah juga tak ada," ujar Alan, Sabtu (30/12/2017).

Selama ini, sudah cukup banyak prestasi yang ditorehkan oleh atlet difabel Sumatera Utara, seperti di Pekan Paralimpik Nasional dan Pekan Pelajar Paralimpik Nasional. Bahkan atlet daerah itu cukup berkontribusi bagi Indonesia dalam perolehan medali di tingkat Asia Tenggara.

"Berbagai prestasi yang diraih itu tentunya diharapkan dapat terus berkesinambungan dan tentunya peran pemerintah daerah juga tidak bisa dikesampingkan demi jalannya roda pembinaan," lanjut Alan.

Alan mengatakan, baru-baru ini pihaknya menggelar rapat kerja bersama dengan pengurus NPC kabupaten dan kota yang membahas berbagai program dan evaluasi termasuk menyikapi masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap atlet difabel.

Rakerda yang mengusung tema "Penguatan Organisasi Menuju Peningkatan Prestasi" itu juga bertujuan agar setiap pengcab NPC yang ada di daerah bisa menyinergikan program kerja yang akan atau telah dicanangkan NPC Sumut selama ini. Bahkan, NPC Sumut akan melakukan blusukan langsung ke setiap daerah untuk membantu NPC kabupaten atau kota dalam merekomendasikan program kerja dan penjaringan para atlet.

Untuk itu, setiap pengcab dituntut aktif mencari atlet pelajar seperti di sekolah luar biasa (SLB) yang ada di daerah masing-masing.

"Kita juga meminta setiap pengcab untuk mencari atlet muda yang potensial. Kalau beberapa tahun ini masih Medan, Deliserdang dan, Serdang Bedagai saja yang aktif berkontribusi mengirimkan atlet ke Provinsi, yang lain masih jarang," ucap Alan.

Plt Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Sujamrat Amro mengatakan, NPC Sumut harus berani menyediakan ruang dalam mendukung pembinaan atlet, seperti menyusun program try out, sekaligus memetakan cabang olahraga unggulan yang menjadi andalan di even nasional seperti kejurnas mau pun Peparnas.

"Pengurus juga harus bisa fokus menimbang cabang olahraga mana yang memungkinkan raih medali banyak di tingkat nasional. Kuantitas dengan kualitas atlet juga harus seimbang. Makanya, yang tidak perlu ditinggalkan adalah regenerasi atlet juga menjadi tugas Pengcab NPC kabupaten atau kota," pungkasnya.

