BARCELONA – Mantan pembalap MotoGP, Carlos Checa, memberikan pujian kepada rider kepunyaan Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso. Menurut Checa, Dovizioso sangat pantas menempati urutan kedua di klasemen akhir pembalap 2017.

Seperti diketahui, kiprah Checa memang terbilang sangat baik di 2017. Pembalap yang memiliki julukan The Little Dragon itu sukses memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan bagi sang juara bertahan, Marc Marquez (Repsol Honda), sehingga The Baby Alien –julukan Marquez– harus memastikan gelar di akhir musim.

Di musim 2017, pembalap asal Italia itu berdiri enam kali di podium tertinggi. Sejatinya raihan enam podium tertinggi itu menyamai torehan yang dimiliki Marquez.

Terlepas dari persaingannya dengan Marquez, Dovizioso menunjukkan peningkatan yang signifikan menyoal kariernya. Jika melihat dari beberapa penampilan sebelumnya, musim 2017 dengan raihan enam gelar menjadi yang terbaik bagi Dovizioso.

Dengan kiprah tersebut, Checa tak segan memuji kerja keras pembalap yang kini telah berusia 30 tahun itu. Bahkan Checa menyebut posisi runner-up di MotoGP 2017 yang didapatkan pembalap yang memulai kiprahnya di kelas tertinggi MotoGP pada 2008 itu terasa seperti kemenangan.

“Keajaiban tidak ada (di dunia ini). Saya pikir Dovi pantas menempati posisi kedua di kejuaraan dan menunjukkan kepada semua orang betapa pentingnya kerja keras. Saya pikir bahwa menyelesaikan kejuaraan di belakang Marquez sama dengan kemenangan,” ujar Checa, mengutip dari GP One, Kamis (28/12/2017).

Bahkan kegagalan Dovizioso di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, untuk menuntaskan balapan mendapatkan tepukan meriah dari kru timnya. Maklum saja, Ducati sudah lama tidak merasakan hasil tertinggi yang diraih pembalapnya.

Terakhir, nama Casey Stoner (Australia) yang menorehkan catatan juara di MotoGP 2007. Pada musim selanjutnya, Stoner hanya menempati urutan runner-up di musim 2008, sebelum angkat kaki di akhir musim 2010.

