Sesuai Surat Keputusan Nomor : SKEP/068/0.3/XII/2017, SKEP/069/0.3/XII/2017 dan SKEP/070/0.3/XII/2017 tentang Promosi Atlet Bulutangkis Untuk Pemantauan Di Pelatnas PBSI Tahun 2018. Berikut adalah nama-nama yang akan dipanggil ke pelatnas per tanggal 4 Januari 2018. . Adapun perihal status dengan ketetapan sebagai berikut : . SK : Seluruh biaya latihan dan pertandingan selama satu tahun menjadi beban PP PBSI. . Pemantauan 6 bulan : Seluruh biaya latihan dan pertandingan menjadi beban PP PBSI dan akan dievaluasi selama 6 bulan. Bila tak memenuhi target maka statusnya bisa berubah menjadi magang atau degradasi. . Magang : Seluruh biaya latihan menjadi beban PP PBSI sementara pemberangkatan pertandingan menjadi beban klub masing-masing. Bila berprestasi maka dapat berubah menjadi SK Pemantauan. Evaluasi setiap 6 bulan. . #BadmintonIndonesia #Badminton #Bulutangkis #Pelatnas #PelatnasPBSI

A post shared by Badminton Indonesia (@badminton.ina) on Dec 27, 2017 at 2:03am PST