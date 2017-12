NEW DELHI – Peraih perak Olimpiade Rio 2016, PV Sindhu mempertanyakan keputusan BWF mengenai aturan servis baru yang akan dipertandingkan perdana di All England 2018. Pasalnya peraturan servis baru yang sama sekali belum pernah dilakukan itu akan dilangsungkan turnamen bergengsi sekelas All England pada Maret 2018 di London.

Seperti diketahui, peraturan baru tersebut harus membuat para pemain melakukan servis kurang dari 1,15 meter dari permukaan lapangan. Sindhu pun mengaku belum terbiasa dengan aturan servis baru tersebut tetapi harus mengaplikasikan peraturan baru tersebut di ajang bergengsi All England 2018.

“Itu seharusnya bisa dilakukan di turnamen yang berbeda, bukan All England yang merupakan turnamen sangat bergengsi untuk semua orang. Jadi mungkin saja, mereka seharusnya sudah memulainya dari awal tahun ini,” ungkap Sindhu, mengutip dari The Statesman, Kamis (28/12/2017).

Meski begitu, pebulu tangkis berusia 22 tahun itu mengaku pasrah. Pasalnya peraturan tersebut sudah dibuat dan mau tidak mau harus dilakukan. Hanya saja ia sedikit menyayangkan peraturan tersebut, karena servis adalah modal penting bagi seorang pebulu tangkis.

“Kalau menyangkut perubahan peraturan, kami perlu mempelajarinya. Tidak ada jalan lain. Seharusnya tidak banyak masalah dari sisi saya. Beberapa dari mereka mungkin bisa melakukannya, tapi kami perlu mempraktikkannya. Servis adalah hal yang paling penting sebelum Anda memulai rally,” tambahnya.

Tak hanya itu, sebelumnya BWF juga telah menuai kritikan dari kalangan pebulu tangkis dunia mengenai padatnya jadwal kalender turnamen pada musim 2018. Setelah Saina Nahwal dan Carolina Marin memprotes hal tersebut, tetapi Sindhu memilih enggan untuk membicarakannya.

“Kalender sudah keluar jadi kami tidak bisa bilang kami tidak main. Tentu saja, ini adalah jadwal yang sangat sulit dengan Kejuaran Dunia, Asian Games dan Commonwealth Games. Saya akan memilih dan memilih turnamen dan merencanakannya dengan pelatih,” tutupnya.

