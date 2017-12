JENEWA – Mantan petenis dunia, Marion Bartoli, mengumumkan akan kembali ke dunia tenis professional pada 2018. Hal itu ia sampaikan setelah pernah memutuskan pensiun dari dunia tenis empat tahun silam.

Petenis berpaspor Prancis itu sebelumnya telah mengejutkan dunia tenis saat memutuskan pensiun dari olahraga tersebut pada 2013. Lebih mengejutkannya lagi keputusan tersebut muncul setelah satu bulan memenangkan grand salam pertamanya di sepanjang kariernya yakni Wimbledon.

Sebelumnya Bartoli mengatakan alasan pensiun karena tubuhnya tidak dapat lagi mengikuti tuntutan tampil di ajang olahraga tersebut. Bahkan pada Juli tahun lalu, perempuan berusia 33 tahun itu menderita virus yang menakutkan untuk hidupnya.

Tetapi pekan ini, Bartoli telah mengonfirmasi bahwa ia akan kembali ke tur WTA pada musim ini. Pesan tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter resminya melalui sebuah video. Menurutnya ini akan menjadi tantang besar baginya.

“Saya punya sesautu untuk diceritakan. Saya akan kembali tahun ini dalam tur professional. Ini akan menjadi tantangan besar. Saya masih memiliki banyak latihan di depan saya. Tapi saya berharap bisa siap untuk Maret di Miami Open,” ucapnya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (22/12/2017).

“Saya benar-benar berharap bisa berada di lapangan lagi di hadapan Anda, untuk merasakan dukungan Anda, terutama di Paris (Prancis Open), tapi juga untuk Piala Fed dan Wimbledon. Saya sangat menantikannya,” lanjutnya.

Bartoli yang mencapai peringkat tertinggi dunia di nomor tujuh itu telah memenangkan delapan gelar tunggal putri WTA. Selain menjadi juara di Wimbledon pada 2013, ia juga menjadi runner-up di turnamen yang sama pada 2007 dan semifinalis Prancis Open pada 2011.

I am delighted to announce my comeback on the professional circuit of the @WTA next year

I am so looking forward to see you again during my matches and share some amazing emotions with you . @Eurosport_FR #marionisback pic.twitter.com/KVPUnwEqlp— Marion bartoli (@bartoli_marion) December 19, 2017