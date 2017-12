BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, berharap musim depan bisa memulainya dengan kompetitif. Bagi pembalap kelahiran Italia itu, musim ini terbilang menjadi salah satu pencapaiannya yang cukup berhasil.

Musim ini, Dovizioso keluar sebagai runner-up musim ini dengan mengoleksi 261 angka dan torehan tersebut hanya berjarak 37 poin dari sang juara, Marc Marquez (Repsol Honda). Meski hanya berada di urutan kedua, Dovizioso nyatanya berhasil menyulitkan Marquez.

Bahkan The Baby Alien –julukan Marquez– berhasil harus memastikan gelarnya hingga seri pamungkas yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Dengan penampilannya tersebut, The Little Dragon –julukan Dovizioso– berharap bisa mengulang penampilannya tersebut di musim mendatang. Bahkan ia berharap bisa tampil kompetitif sejak awal musim sehingga gelar juara dunia akan semakin mudah didapatkan.

“Saya pikir itu hasil (musim ini) yang positif. Karena kami punya perasaan bahwa kami bisa melakukannya. Kalau tidak, tidak banyak yang akan berubah di tahun ini. Tapi tahun depan kami ingin memulainya lebih kompetitif karena kami ingin memiliki banyak perubahan,” ujar Dovizioso, mengutip dari Crash, Jumat (15/12/2017).

“Jadi saya pikir kami bisa mulai musim depan dengan lebih baik atau setidaknya mirip dengan apa yang kami lakukan di akhir musim ini. Dengan demikian, saya akan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi juara. Saya hanya berpikir bahwa pesaing juga akan semakin kompetitif,” sambung Dovizioso.

Musim depan, pembalap yang kerap disapa Dovi masih akan bersama Ducati, tim yang telah ia bela dari MotoGP 2013. Sejak bergabung bersama Ducati, Dovizioso sukses tampil dengan berbagai peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut juga yang membuat Manajer Tim Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, mempertahankannya ketimbang Andrea Iannone.

Musim lalu, Dovizioso dipasangkan dengan Iannone yang akhirnya terdepak posisinya akibat tim yang bermarkas di Bologna, Italia, merekrut mantan rider Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo. Sayangnya di musim perdananya bersama Ducati, Lorenzo tak bisa berbuat banyak dan hanya finis di urutan ketujuh dengan koleksi 137 angka pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2017.

(fmh)